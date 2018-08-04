Türkiye’nin Genç CEO’ları ödüllerini aldı
Ekonomist Dergisi tarafından gerçekleştirilen 40 Yaş Altı 40 Genç CEO Araştırması’nın Ödül Töreni’nin ilki gerçekleşti. Ekonomist Dergisi’nin yayın direktörü Rauf Ateş ve TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik’in açılış konuşmalarını yaptığı törene İstanbul ve Anadolu’dan çok sayıda iş insanı katıldı.
Tören, AE Arma Elektropanç, Alapala Grubu, Anavarza Bal, Atasay, Bant Boru, Birleşik Ödeme, Commencis, Dardanel, Develi, Göksu Solar, Güral Porselen, Karaca, Lens Yapı, Lila Group, Metal Yapı, Sera Group, Sertex, Ulusoy Un ve Yiğit Group desteğiyle gerçekleştirildi.
Enka İcra Kurulu Başkanı Mehmet Tara, Hayat Kimya Genel Müdürü Enes Çizmeci, Ulusoy Un Ceo’su Eren Günhan Ulusoy listenin ilk üç ismi olarak ödül sahibi oldu. Yiğit Group CEO’su Önder Yiğit ve Karaca’nın CEO’su Fatih Karaca ise özel ödülün sahibi oldu.
Törenin açılış konuşmasını yapan Ekonomist Dergisi’nin yayın direktörü Rauf Ateş, “Bir zamanlar sayıları birkaç olan bu genç liderlerin sayısı hızla artıyor, daha da artacak” dedi.
“SEYİRCİ DEĞİL, OYUNCU OLUN”
İş ve medya dünyasının yoğun ilgi gösterdiği ödül töreninde genç CEO’lara seslenen TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ise gençlere önemli tavsiyeler de bulundu. Genç CEO’ları sivil toplum örgütlerinde daha fazla görev almaya davet eden Bilecik, şunları söyledi: “Hayatta seyirci değil, oyuncu olunuz. Elinizi taşın altına koymaktan korkmayınız.
Asla vazgeçmeyiniz, pes etmeyiniz, karamsar olmayınız. Hayallerinizi çoğaltmaktan vazgeçmeyin. Ülkemiz için yapacağınız çok şey var. Yarattığınız güçlü değişim rüzgarıyla ezber bozmaya devam edeceksiniz.”
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