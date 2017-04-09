Uludağ Ekonomi Zirvesi çok hareketli geçti
Uludağ Ekonomi Zirvesi, iş dünyasının Türkiye’deki en büyük buluşma organizasyonu haline geldi. Ekonomist ve Capital dergilerinin organizasyonu olan zirvenin bu yıl altıncısı gerçekleşti.
Yurtiçinden ve yurtdışından bin 500 civarında katılımcı, 100’e yakın yerli ve yabancı basın mensubu zirveyi izledi. İş dünyasının yanı sıra bürokrasi ve siyaset dünyasının 100’e yakın temsilcisi, 14 farklı oturumda gelecek vizyonunu konuştu.
Konferanslar büyük bir ilgiyle izlenirken, salonun yanında zirvenin düzenlendiği Grand Yazıcı Oteli’nin lobisi de ilerleyen saatlerde hareketliydi.
Katılımcılar, 4-5 aya sığdıramayacağı ikili temasları, iki gün gibi kısa bir sürede gerçekleştirdi. Fenerbahçe-Anadolu Efes basket maçı ve Türkiye-Finlandiya futbol maçı, açılış kokteyli ve akşam yemekleri hayli renkli karelere sahne oldu.
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