Yılın İş İnsanları Ödüllendirildi
Ekonomist Dergisi tarafından 1991 yılından bu yana anket çalışmasıyla hayata geçirilen, ‘Ekonomide Yılın İş İnsanları’ araştırması sonucunda seçilen iş insanları farklı kategorilerde ödüllendirildi.
Bu yıl 26’ıncısı düzenlenen ‘Yılın İş İnsanları Ödül Töreni’nde Yılın İş İnsanı, Yılın Global Türk Profesyoneli, Yılın Global Türk Girişimcisi, Yılın Kadın ve Erkek Girişimcisi, Yılın Profesyonel Yöneticisi, Yılın Bürokratı, Yılın Sivil Toplum Örgütü Lideri kategorilerindeki ödüller sahiplerini buldu.
2 BİN 200 KİŞİNİN OYLARI BELİRLEDİ
İş insanları, profesyonel yöneticiler, girişimciler, bürokratlar ve sivil toplum önderlerinin katıldığı bu yılki oylama için 2 bin 500 iş insanına gönderim yapıldı. Oylama sonucunda 8 farklı kategori belirlendi.
Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Türk Telekom ana sponsorluğunda gerçekleştirilen “Yılın İş İnsanları Ödül Töreni”, Türkiye’nin en başarılı şirketlerini bir araya getirdi.
QNB Finansbank ve Metal Yapı Konut şirketinin co-sponsorluğunda, iş ve medya dünyasının yoğun ilgi gösterdiği ödül töreni, geçmiş yıllarda “Yılın İş İnsanı” seçilen liderlerin katıldığı özel bir oturuma da sahne oldu. Bu oturuma Bülent Özaydınlı, Mehmet Ali Aydınlar ve Süleyman Orakçıoğlu konuşmacı olarak katıldı.
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