‘Yılın İş insanları’ ödüllerini aldı
Ekonomist Dergisi tarafından her yıl düzenlenen “Yılın İş İnsanları Ödül Töreni”nin 27’ncisi, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in katılımıyla, Multinet UP, QNB Finansbank ve TEB Arval co-sponsorluğunda, Eren Holding destek sponsorluğunda gerçekleştirildi.
Ödül töreni kapsamında bu yıl, Yılın İş İnsanı, Yılın Global Türk Profesyoneli, Yılın Global Türk Girişimcisi, Yılın Kadın Girişimcisi, Yılın Erkek Girişimcisi, Yılın Profesyoneli, Yılın Bürokratı, Yılın Sivil Toplum Önderi kategorilerindeki ödüller sahiplerini buldu.
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Vodafone Grubu Ticari Operasyonlar ve Strateji Dünya Başkanı Serpil Timuray, İş Bankası CEOsu Adnan Bali, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli, Armut.com Kurucusu Başak Taşpınar Değim, Nusret Et Kurucusu Nusret Gökçe ve Samu-med Kurucu Ortağı Osman Kibar, iş dünyasının tercihleriyle ödüle layık görüldü. Bu yılki oylama için 2 bin 700 iş insanına gönderilen anket sonucu oylamaya katılan 778 iş insanının tercihleri sonucunda ödüller belirlendi.
Ödül töreni, Capital ve Ekonomist Yayın Direktörü Rauf Ateş’in hoşgeldiniz konuşmasının ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in ülke ekonomisine yönelik konuşmasıyla başladı.
Törende konuşan isimlerden TEB Arval Genel Müdürü Philippe Chabert, “Sürdürülebilir başarı için başarılı liderlerin ve ekiplerin bu tip organizasyonlar ile hak ettikleri takdiri almalarının oldukça kıymetli olduğu düşüncesindeyiz” dedi.
Multinet Up Pazarlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Baran Yıldırım ise “Bir yemek kartı şirketi olarak bilinen Multinet Up, özellikle son altı yılda yaptığımız yatırımlar ile Türkiye’nin lider finansal teknoloji şirketine dönüştü” dedi.
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