Yozgat Valiliği’nden ‘ Yatırımcıya Kırmızı Halı’
Ekonomist dergisinin düzenlediği toplantıda turizm yatırımcılarıyla buluşan Yozgat Valiliği, ‘Yatırımcıya Kırmızı Halı’ projesini tanıttı. Proje kapsamında kente turizm yatırımlarının çekilmesi ve kentin bir turizm destinasyonu haline getirilmesi planlanıyor.
Turizmde Akdeniz çanağının en hızlı gelişen ülkelerinden biri olan Türkiye, kıyı turizminin dışında yeni turizm çeşitliliğini geliştirme planları da yapıyor. Bu süreçte farklı turizm çeşitliliği için potansiyel barındıran kentlerin de son yıllarda ciddi çabaları mevcut.
Tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra termal kaynakları ile öne çıkan Yozgat da bu illerden biri. Farklı sektörler için ‘Yatırımcıya Kırmızı Halı’ projesini geliştiren Yozgat Valiliği, kentte termal turizm, kongre turizmi ve spor turizmini geliştirmek üzere harekete geçti.
Bu amaçla Ekonomist dergisi tarafından İstanbul Divan Otel’de turizm sektörünün önde gelen markalarının temsilcileri ile bir araya gelen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve ekibi, Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu’nun moderatörlüğünde kentin turizm potansiyelini yatırımcılara anlattı. Toplantıya Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin Kilci de katıldı.
Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu, “Türkiye ekonomisinde son dönemde en iyi giden sektör turizm. Bugünkü buluşmamızda turizm yatırımları bakımından Yozgat’ta neler yapılabileceğini konuşacağız” diyerek toplantının açılışını gerçekleştirdi.
“TÜRKİYE’NİN DAVOS’U YAPALIM”
YOZGAT VALİSİ KEMAL YURTNAÇ:
“Yöneticiler bulundukları kentin gelişimine katkı yaparlar. Biz de Yozgat’ı termal turizm, kongre ve spor turizminin adresi yapma hedefi ile ‘Yozgat’ı Türkiye’nin Davos’u yapalım’ diyerek iddialı bir çıkış yaptık. Ankara’nın hemen yakınında yer alan Yozgat’a termal turizm yatırımlarıyla kongreleri getireceğiz.
Yozgat’ın güzel havasını yurtiçi ve yurtdışında yaşayanlara teneffüs ettirmek termal kaynaklarını kullandırtmak istiyoruz. Bizdekiyle benzer termal kaynaklara sahip İngiltere’nin Bath bölgesini yılda 1 milyon kişi ziyaret ediyor.
Tüm Yozgat’a yılda 50 bin turist geliyor, bunun 3-5 bini yabancı turist. Neden biz de o kadar turist almayalım? Kentimiz Türkiye genelinde yeterince tanınmıyor. Önce zihniyetleri değiştirip olumluya döndürmek için bu toplantıları yapıyoruz. Önümüzdeki 2-3 yıl için dönüşü olan bir çalışmayı size sunuyorum. Yozgat’ta bir kapı aralandı, bundan sonra geri dönüş olmaz.”
“YATIRIM SÜREÇLERİNİ KOLAYLAŞTIRACAĞIZ”
YOZGAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ METİN HALICI:
“Kentimiz dokuz tane termal kaynağa sahip, Türkiye’nin dört termal turizm kentinden biri. Yozgat Sarıkaya’da yer alan Roma Hamamı M.Ö 200’lü yıllarda yapılmış 1927 yılında keşfedilmiş, üç antik havuzlu önemli bir eser. Unesco Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.
Hedefimiz Kapadokya-Hattuşa arasında bir turizm durağı olmak. Yatırımcılara tahsis edebileceğimiz yerlerimiz var.
Kamu arazilerinin uygun görülen yatırımcılara çok daha hızlı tahsis edilebileceğine yönelik yeni bir kanun çıktı. Bu da yatırımcılar için süreçleri kolaylaştıracaktır.”
“YENİ TESİS VE ALT YAPILAR GEREKLİ”
NG HOTELS YKB HEDİYE GÜRAL GÜR:
“Yozgat’a katmaya çalıştığınız değer diğer kentler için de önem taşıyor. Sizin verdiğiniz desteğe bakınca keşke bulunduğumuz diğer kentlerde de böyle destekler verilse, diyorum. Kentin turizm bölgesi olması için tesis yeterli değil, bunun için yapılacak çok şey var.
Tesis kalitesinin yanı sıra kentin ulaşımının kolaylığı ve gelecek turistleri tesis dışında vakit geçirebileceği yerlerin olması, insanlar neden Yozgat’a gelmeli gibi konularda tanıtım çalışması yapılmalı.”
“ANADOLU’DA GENİŞLEMEK İSTİYORUZ’
DİVAN GRUBU CEO’SU RİCHARD APPELBAUM:
“Bir turizm merkezinin tek segmette değil birçok farklı alanda destekleniyor olması, Divan Grubu açısından önemli bir konu.
Sürdürülebilirliği sağlamak adına bir yerden başlamak gerek. Divan Grubu olarak Anadolu’ya doğru genişlemek istiyoruz. Bunu yavaş yavaş yerel yönetimlerle kazan-kazan ilkesi ile devam etmek istiyoruz.”
“SÜRECİN DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ”
YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI SİNAN ÇELİK:
“Turizmde Yozgat’a yatırım yapacaklara destek olmak üzere ticaret sanayi odası olarak elimizi taşın altına koyup destek olacağız. Yozgat’ın termal suları ağrılardan cilt problemlerine kadar pek çok soruna çare oluyor. Yereli iyi tanıtıp bunu iyi pazarlamak lazım. Bizler burada yapılacak yatırımların ayağı yere basan yatırımlar olması için bu sürecin yanında olacağız.”
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