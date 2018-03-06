11 gıda ve içecek şirketi neyi taahhüt etti?
Reklamverenler Derneği üyesi 11 gıda ve içecek şirketi, çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılması amacıyla ‘Ulusal Gıda ve İçecek İttifakı – Türkiye Taahhüdü’nü imzaladı. Şirket sayısının orta vadede 25’e çıkarılması hedefleniyor.
FATOŞ BOZKUŞ
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Bu taahhüde imza atan şirketler, izleyici kitlesi yüzde 35 oranında 12 yaş altındaki çocuklar olan programlarda, ortak beslenme kriterlerini sağlamayan ürünlerin reklamını yapmayacak.
Avrupa Birliği (AB) içerisinde gıda ve içe-kcek şirketlerinin 2007 yılında gönüllü olarak bir araya gelerek imzaladığı Gıda ve İçeceklerin Çocuklara Yönelik Sorumlu Pazarlanması Taahhüdü, bugün pek çok ülkede hayata geçirilmiş durumda.
Son olarak ise Reklamverenler Derneği çatısı altındaki Türkiye’nin önde gelen gıda ve içecek şirketleri, Ulusal Gıda ve İçecek İttifakı-Türkiye Taahhüdü ile çocukları hedef alan reklam ve pazarlama iletişiminde doğru örneklerin öne çıkması konusunda tarihi bir adım attı. Türkiye’de Coca Cola, Danone, Eti, Ferrero Türkiye, Mars Gıda, Mondelez International, Nestle, PepsiCo, Uludağ İçecek, Unilever ve Yıldız Holding bu taahhüdü imzaladı.
Reklamverenler Derneği (RVD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, bu konuda çalışmalara 2015’te başlandığını söylüyor. Pura, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın da bu projeyi desteklediğini ifade ediyor.
TV’deki reklamlarının yüzde 26’sının gıda reklamları olduğunun altını çizen RVD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sorumlu Reklamcılık Yürütme Kurulu Başkanı Murat Zengin, bu taahhüde imza atan 11 şirketin bu reklamların yüzde 58’ini yaptığını söylüyor.
NELERİ İÇERİYOR?
Bu taahhüde imza atan şirketler, izleyici kitlesi yüzde 35 oranında 12 yaş altındaki çocuklar olan programlarda, ortak beslenme kriterlerini sağlamayan ürünlerin reklamını yapmayacak. Reklamlar ebeveyn otoritesine zarar vermeyecek. Çocuklar ürün kullanımının potansiyel faydaları konusunda yanlış yönlendirilmeyecek. Yeterli ve dengeli beslenme şekillerini ve fiziksel aktiviteyi özendirecek.
Şirketler gerek mevcut ürünlerin formülasyonunu geliştirerek gerekse piyasaya tuz, şeker ve doymuş yağ ve trans yağ asitleri azaltılmış seçenekler sunarak da dengeli beslenmeye katkıda bulunacak.
Farklı porsiyonlarda ve boyutlarda ambalajlama yaparak düşük kalorili ve kalorisiz seçeneklerle porsiyon dengesine rehberlik edecek olan şirketler, okul yönetimi tarafından eğitim amaçlarıyla özellikle talep edilen veya kabul edilenler dışında ilköğretim okullarında ürünlerle ilgili iletişim yapmayacak.
Şirketler, ayrıca porsiyon kontrolü iletişimi için de gerekli gayreti gösterecekler. Pazarlama iletişimi mesajları da reklam içeriği ve medya satın alması açısından tüm medya kanalları içinde evde satın alma kararı veren tüketicilere yönelik olacak.
Bu taahhüde şimdilik 11 şirket uyma yönünde imza verirken orta vadede şirket sayısının 25’e çıkarılması planlanıyor. Peki bu taahhüdün kontrol yapısı nasıl olacak? İlk etapta Reklam Özdenetim Kurulu’nun altında ayrı bir yapı ile denetleme başlayacak. Ama amaç tarafsız bir yapıya açık ihaleyle verilip anlık denetleme sağlanması.
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