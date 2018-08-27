2 milyon atıl bisikleti geri dönüştürecek
ETİ ve Aktif Yaşam Derneği’nin sağlıklı bir yaşam için hareketi teşvik etmek amacıyla başlattığı Eti Sarı Bisiklet Projesi, beşinci yılında etki alanını genişletiyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Kampanya ile kullanılmayan bisikletlerin yenilenmesi hedefleniyor. Gündelik hayatta bisiklete binmeyi bir yaşam biçimine dönüştürmeyi amaçlayan ‘Eti Sarı Bisiklet’, beşinci yılında etki alanını genişletiyor.
2017 yılında İstanbul çapında yürütülen ve 500’den fazla bisikletin tamir edilip yenilenerek ilkokul öğrencilerine hediye edildiği Eti Sarı Bisiklet Geri Dönüşüm Kampanyası, bu yıl Eskişehir, İzmir ve Konya’yı kapsayacak şekilde yaygınlaştırılıyor.
ETİ ve Aktif Yaşam Derneği, geçtiğimiz yıl yapılan “Türkiye Fiziksel Aktivite, Bisiklet ve Yürüyüş Pratikleri Araştırması” ile Türkiye’de 2 milyon atıl bisikletin olduğunu ortaya koymuştu.
Sarı Bisiklet çerçevesinde düzenlenen kampanya ile kullanılmayan bisikletlerin geri dönüşümle yeniden hayata kazandırılması ve daha fazla kişinin bisiklete bindirilmesi hedefleniyor.
Eti Sarı Bisiklet’in gündelik hayatta bisiklet kullanan kişilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla geçtiğimiz yıl Shell işbirliğiyle Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirdiği Bisiklet Bakım Noktaları’nın sayısı da artıyor.
Geçtiğimiz yıl Bağdat Caddesi Shell Akaryakıt İstasyonu’nda pilot uygulama ile başlatılan Bakım ve Onarım Noktaları, 2018’de İstanbul’da Bostancı ve Yeniköy, İzmir’de ise Güzelbahçe Shell akaryakıt istasyonlarında da hizmet vermeye başladı.
Çok yakın bir tarihte Eskişehir ve Konya’da da bu hizmeti vermeyi istediklerini dile getiren Eti Gıda İcra Kurulu Başkanı Hakan Polatoğlu “Bugüne kadar 4 bine yakın bisikletlinin faydalandığı Eti Sarı Bisiklet Bakım ve Onarım Noktaları’nın sayısını, daha binlerce bisikletlinin hayatını kolaylaştırması için artırmaya devam edeceğiz” diye konuşuyor.
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