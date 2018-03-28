200 bin çocuk hedefleniyor
2016 yılından bu yana tüm dünyada Project Dirt tarafından sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak düzenlenen ‘Outdoor Classroom Day-Okul Dışarıda Günü’ kampanyası bu yıl Türkiye’de de Aktif Yaşam Derneği tarafından Omo’nun desteğiyle hayata geçiyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Bu bağlamda 17 Mayıs ‘Okul Dışarıda Günü’ olarak belirlenmiş durumda. Öğretmenleri www.okuldisaridagunu.org web sitesinden kayıt yaptırarak ve destek malzemelerden yararlanarak bugün dersleri açık havaya taşımaya çağıran dernek, projenin ilk yılında bine yakın okuldan 200 bin çocuğun katılımını bekliyor.
Proj’enin daha çok çocuğa ulaşması için de çeşitli iletişim çalışmaları planlanıyor. 15 yılı aşkın süredir ‘Kirlenmek Güzeldir’ çatısı altında anne ve babalara çocuk gelişiminde keşfetmeye ve gerçek deneyimlere yer vermeleri için ilham vermeyi amaçlayan Omo, özellikle projenin duyurulması noktasında derneğe katkı sağlayacak.
Unilever Çamaşır Bakım Kategorisinden Sorumlu Pazarlama Direktörü Handem Çelenkler, bu projeye neden dahil olduklarını şu sözlerle anlatıyor: “Türkiye’de öğrencilerin yüzde 58’i hafta içi yalnızca 1-2 saatlerini dışarıda oyun oynayarak geçiriyor.
Özellikle ilköğretim öğrencilerinin günlük aktivite düzeyleri önerilen sürelerin altında kalıyor. ‘Kirlenmek Güzeldir’ derken biz aslında çocukların deneyimleyerek, yaparak öğrenmesinin önemini vurguluyoruz.
Bu kapsamda son yıllarda çocukların fiziksel açıdan daha aktif olarak oyun oynadıklarında kazanacakları değerlerin altını çiziyor, dengeli oyun konusunun önemine dikkat çekmeye çalışıyoruz.”
Bu yıl ilk defa başlayacak Okul Dışarıda Günü’nün önümüzdeki yıllarda da 17 Mayıs tarihinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
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