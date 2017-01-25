2017’de de müşteri odak noktasında olacak
Halkbank, 2016’daki reklam kampanyası ile daha sıcak ve samimi bir ton tutturmaya, her segmentten müşteriye hitap etmeye öncelik verdi.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Faruk Şenel, ünlü kullanımı ve cıngılın etkiyi artırdığını söylüyor. Şenel, “2017’de de marka değerini artıracak yeni çalışmalarla mecralarda olacağız” diye konuşuyor.
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Esnaf ve KOBİ Bankacılığı alanındaki algısını diğer segmentlere taşıma arzusuyla yıl içinde ‘Halk ister, Halkbank yapar’ sloganlı yeni reklam kampanyasına başlayan Halkbank, bu kampanyadan başarılı sonuçlar aldı.
Yayınlandığı dönemde ‘en çok beğenilen’, ‘en çok hatırlanan’ ve ‘ilk akla gelen’ gibi birden fazla kategoride birinci olmayı başaran kampanya, IPSOS’un Adwatch araştırmasına göre tüm yıl yayınlanan reklamlar arasında en çok hatırda kalan üçüncü reklam oldu.
Geçen hafta Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Şenel ile hem bu kampanyayı hem de bankanın 2017 iletişim stratejilerini konuşma fırsatımız oldu. 2016 üçüncü çeyreği itibarıyla 211,3 milyar TL toplam aktife ulaşan Halkbank’ın 956 şubesi ve 17 binin üzerinde çalışanıyla faaliyet gösterdiğini söyleyen Şenel, bankanın geçen yıl başlayan reklam kampanyası ile daha sıcak ve samimi bir ton tutturmaya, her segmentten müşteriye hitap etmeye öncelik verdiğini anlatıyor.
Ömer Faruk Şenel, mesajların açık ve eğlenceli bir yoldan iletilebilmesi için bu kampanyada kullanılacak ünlünün farklı tiplemelere rahatlıkla girebilen yetenekli bir isim olması gerektiğini ve bu nedenle Şahan Gökbakar’ın seçildiğini belirtiyor. Şenel, 2017 sonuna kadar Gökbakar ile çalışacakları bilgisini de veriyor.
Kampanyanın en çok akılda kalan reklam filmleri arasına girmesinde Barış Manço’nun ‘Hal Hal’ şarkısının etkisininde olduğunun altını çizen Şenel, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Sadece reklam filmleriyle sınırlı kalmadan, bütünleşik bir kampanya sürdürerek tüm faaliyet alanlarımıza yansıyan güçlü bir strateji yürütmeye gayret ediyoruz. Gelecek dönemde Halkbank marka değerini artıracak yeni çalışmalarımız olacak.
Marka yönetiminde müşteri odaklı ve yenilikçi anlayışımızı ön planda tutmaya devam edeceğiz. Şahan Gökbakar ile sözleşmemiz 2017 yıl sonuna kadar geçerli. Bu tarihten sonraki süreci kampanyanın gidişatına göre yeniden değerlendireceğiz.”
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