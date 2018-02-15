3. kez en iyi işveren sertifikası aldı
Philip Morris/Sabancı, Top Employer Enstitüsü tarafından yapılan bağımsız değerlendirme sonucunda, profesyonel gelişim programları, çalışma ortamı ve yetenek sürecinin doğru yönetimi nedeniyle bir kez daha en iyi işveren olarak tescil edildi.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
En İyi İşveren sertifikasını üçüncü kez aldıkları için gururlu olduklarını belirten Philip Morris/Sabancı İnsan Kaynakları Direktörü Andreea Chiriac, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Zengin kariyer fırsatları yaratmak, çalışanlarımızın açık ve çeşitlilik içeren bir ortamda becerilerini geliştirmelerine imkân vermek ve aynı zamanda da tutkularını keşfetmelerine olanak sağlamak için çok çalışıyoruz” dedi.
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