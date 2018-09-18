3 yılda turist sayısını 5 milyona çıkaracak
20-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali GastroAntep, yerli yabancı yüzlerce profesyonel ve gezgini ağırlayacak. İlde pek çok açılış ve yeni projenin hayata geçirilmesi de hedefleniyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Türkiye’nin hızlı yükselen kentleri arasında yer alan Gaziantep, sahip olduğu tarihi ve kültür zenginliğini dünyaya duyurabilmek için uluslararası bir festivale ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Geliştirme Vakfı’nın (GAGEV) ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TURSAB ve THY gibi kurum ve kuruluşların desteği ile 20-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali GastroAntep, yerli yabancı yüzlerce profesyonel ve gezgini ağırlayacak.
Festivale ayrıca Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi ve Ticaret Odası ile Ticaret Borsası ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin (GAİB) de katkısı oldu. GastroAntep, titiz bir çalışma ile dünya genelinde 116 şehir arasına girerek UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil olan Gaziantep’i bir kez daha uluslararası arenaya taşıyacak.
Tüm hazırlıkları tamamlanan uluslararası organizasyon için 40 ülkeden dünyaca ünlü 41 şef, Gaziantep’e gelecek. Gastronomi kenti olma yolundaki çalışmalara dört yıl önce başladıklarını söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anadolu’nun kültürel çeşitliliğini ve mirasını dünyaya tanıtmaya Antep’ten başladıklarının altını çiziyor.
2 milyar kişiye beş saatlik uçuş mesafesinde olan Gaziantep ulaşılabilir bir şehir konumunda. Fatma Şahin, Gaziantep’in sahip olduğu zengin mutfak kültürüyle, çok kısa zamanda tüm dünyanın bildiği ve dünyanın dört yanından turist ağırlayan bir gastronomi merkezi olacağına inandıklarını söylüyor.
2017 yılında toplam 1,5 milyon turist ağırlayan şehrin festivalle birlikte önümüzdeki üç yılda 3 milyonu yabancı olmak üzere toplam 5 milyona yakın turist çekme hedefi var. Turist çekmek için yeni cazibe merkezleri yaratılması konusunda da çalışmalara hız verilmiş durumda.
Yakın zamanda Karkamış Antik Kenti ve Gaziantep Kalesi’nin açılması söz konusu. Kelebekler Müze-si’ni de hayata geçirmek için çalışmalar yaptıklarından bahseden Şahin, bir de şu sözlerle güzel bir haber veriyor:
“Amerika’da Ohio Üniversitesi’nde Zeugman’nın parçası olan yer mozaiklerini geri alacağız. Çingene Kızı ailesine kavuşacak.”
İlin sadece turizm konusunda hedefleri yok. Danışmanlık şirketi McKinsey ile ‘ileri teknoloji ürünlere geçişte ne yapmalıyız?’ başlıklı bir çalışma yaptıklarını anlatan Şahin, bunu Sanayi Bakanlığı’na sunduklarının da altını çiziyor.
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