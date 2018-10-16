30’a yakın operatörle işbirliği için görüşüyor
Turkcell’in gelirlerinin yüzde 70’i data ve dijital servis gelirlerinden geliyor. Şirket, bir yandan bu dijital servisleri yurtdışında daha çok ülkeye yaymaya çalışırken, bir yandan da Türkiye’deki kullanımlarını arttırmak için çalışıyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Turkcell 3,5 yıldır bir dönüşümden geçiyor. Kendini dijital operatör olarak konumlandıran şirket, data ve dijital servislerini büyütmek için çalışıyor.
Fizy, Dergilik, TV+, Bip gibi dijital servisleri olan şirket, bu uygulamaları yurtdışına da açtı. Bugün beş ülkede kullanılan bu uygulamaların daha fazla ülkede kullanılması için 30’a yakın operatörle görüşmeler sürdürülüyor.
Dijital operatör olarak her geçen gün müşterilerin bin 440 dakikasına daha fazla katkı sunabilmek için çalıştıklarını söyleyen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, yenilikçi uygulamaların sektör için önemli olduğunu anlatıyor.
Bugün gelirlerin yüzde 70’inin data ve servislerden geldiğinin altını çizen Ertopuz, “Özellikle uygulamalar konusunda önümüzdeki dönemde operatörler arası işbirliğini artırmak için görüşmelerimiz devam ediyor” diye konuşuyor.
Uygulamaların dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kullanımını artırmak da hedefler arasında yer alıyor. Örneğin Fizy’nin işletmelere müzik çözümleri sunma hedefi var.
TV+’ın da 2019 sonrasında kendi dizilerini yapma niyeti bulunuyor. Tabii iletişimi sürdürmek ve farklılaştırmak da bu noktada önemli işlerden biri. Fizy ile müziğin gelişimini destekleyen Turkcell, TV+ ile de sinema sektörünü sahiplendiğini farklı platformlarda gösteriyor.
Geçtiğimiz ay altı gün süren Fizy İstanbul Müzik Haftası’nı müzikseverlerle buluşturan Turkcell, Türkiye’deki başarılı sokak sanatçılarının öne çıkarıldığı ‘Sezen Sokakta’ belgeselinin hayata geçirilmesine ve kitlelerle buluşmasına destek oldu.
Bu yıl 55’inci Uluslararası Antalya Film Festivali’nin ana iletişim sponsorluğunu TV+ ile yapan şirket, ulusal ve uluslararası birçok film festivalinin sponsoru olmayı sürdürme niyetinde.
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