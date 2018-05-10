6 şirket yeni ajanslarını seçti
Son dönemde şirketlerin yeni ajans belirleme süreçleri ardı ardına tamamlanmaya başladı. İşte 6 şirketin bu süreç sonunda seçtiği ajanslar:
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
1. Uluslararası alanda üretim yapan İsviçre kökenli Hero Baby’nin Türkiye ayağı Hero Baby Türkiye tarafından açılan reklam konkuru sonuçlandı. Hero Baby Türkiye’nin reklam ajansı olarak, markanın ‘iletişim vizyonuna yenilik katmak ve yaygın iletişim araçlarıyla daha geniş kitlelere ulaşacak çizgi üstü reklam kampanyalarını hayata geçirmek’ için çalışacak ajans Saatchi & Saatchi İstanbul olarak belirlendi.
2. Türk Hava Yolları’nın (THY) 2017 yılı başında açtığı konkurun “Basılı İşler” kategorisinin kazananı, İngiltere merkezli bağımsız network ajansı OLIVER oldu.3. ETİ’nin bisküvi markası ETİ Cin’in yeni dönemde birlikte çalışacağı sosyal medya ajansını seçmek için açtığı konkurdan Vapp Works galibiyetle ayrıldı.
4. AVVA’nın yeni sosyal medya ajansı DCBL GROUP oldu. Ajans, markanın sosyal medya iletişiminin yanı sıra Adword ve SEO hizmetlerinden de sorumlu olacak.
5. Pınar’ın süt markalarından Pınar Kido’nun sosyal medya konkuru sonuçlandı. Buna göre, Pınar Kido’nun sosyal medya ajansı Turşu Ajans oldu.
6. Dijital ajansını belirlemek için açtığı konkur sonuçlanan KFC Türkiye, yeni dönemde yola 4129Grey ile devam etme kararı aldı.
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