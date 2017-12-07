70 bin gence ulaşacak
GSK Türkiye, 2014 yılından bu yana işbirliği yaptığı Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile başlattığı yeni projeyle, 15-30 yaş aralığındaki gençleri sağlık okuryazarı yapacak.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
‘Sağlıklı Gençlik Hareketi’ projesiyle Türkiye’nin dört bir yanından gelen Toplum Gönüllüsü gençler, iki yıl boyunca ülke çapında sağlık okuryazarlığı eğitimleri verecek.
İki yılın sonunda 70 bin gence ulaşacak proje, gençlerin sağlık okuryazarlığı konusundaki bilgi ve bilincini artıracak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak ve daha sağlıklı bir yaşam için bireyleri güçlendirecek.
GSK Türkiye ve TOG, sağlık okuryazarlığı konusunda 8 modülden oluşan bir eğitim programı geliştirdi. Nitelikleri uygun bulunan 23 gönüllü, ‘sağlıklı gelecek rehberi’ olarak seçildi ve 8 modüllük eğitimi nasıl anlatacaklarına dair bir haftalık bir eğitime tabi tutuldu.
Bu gençler, kendi bulundukları şehirlerde yerel yaygınlaştırma oturumları için yer buluyor, saat belirliyor ve bu bilgileri projenin sosyal medya hesaplarından da duyuruyor.
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