8,4 milyon abone için reklam kampanyası yapacak
Aylık 82 lira ve üzeri fatura ödeyen aboneler artık istedikleri elektrik satış şirketine geçebilecek. Yaklaşık 8,4 milyon aboneyi kendilerine çekmek isteyen elektrik satış şirketleri ciddi bir yarış içinde. Bunlardan biri olan Zorlu Enerji, büyük bir iletişim kampanyası hazırlığında. Şirket, farklı tarife ve kampanyalarla rekabette öne çıkmak için çalışıyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bu yıl serbest tüketici limitini 2 bin 400 kilovatsaat olarak belirledi. Bu karara göre aylık ortalama 82 lira ve üzeri fatura ödeyen aboneler serbest tüketici olma hakkından yararlanabiliyor. Bu da yaklaşık 8,4 milyon aboneye tekabül ediyor.
Elektrik satış şirketleri şu anda abone sayısını artırmak için ciddi bir yarış içinde. Şirketler, yüzde 10-15 daha ucuza elektrik avantajının yanı sıra bedava akaryakıt, mobil internet, hatta uçak bileti gibi kampanyalarla aboneleri cezbetmeye çalışıyor.
525 MW’ı yurtiçinde olmak üzere toplam 991 MW kurulu güce sahip olan Zorlu Enerji de bu çetin rekabetteki oyunculardan biri. Şirket yakın zamanda buna yönelik bir reklam kampanyasına başlayacak.
HEDEF KADINLAR OLACAK
Zorlu Enerji Grubu Ticaret Direktörü İnanç Salman ile geçen hafta bir araya geldik. Şu anda 8,4 milyon aboneyi kendi müşteri ağına dahil etmek isteyen 100 civarında elektrik satış şirketi olduğunu söyleyen Salman, 2018 yılında aylık ortalamanın sıfırlanmasıyla birlikte tüm abonelerin serbest tüketici olmasını beklediklerini anlatıyor.
Rekabetin daha da kızışacağı o zamana gelmeden markayı tüketiciye anlatmak ve güvenini kazanmak önemli. Zorlu Enerji Grubu’nun kendi enerjisini üreten bir şirket olmasının avantajları olduğunu söyleyen Salman, yakın zamanda bir tanıtım kampanyasına başlayacaklarını anlatıyor.
Kampanyada ilk etapta bilgilendirme anlamında bir iletişim yapılacak. Abonelere elektrik satış şirketini nasıl değiştirebilecekleri ve nelere dikkat etmeleri gerektiği anlatılacak. Sonrasında ise hazırlanan tarifelerin tanıtımı yapılacak.
Peki iletişimde hedef kitle kim olacak? İnanç Salman bunun için bir araştırma yaptıklarını ve bölgesel olarak değişmekle birlikte elektriği satın alanın kadınlar olduğunu gördüklerini ifade ediyor. Bu nedenle de iletişim kampanyası kadınlara yönelik bir tonda olacak.
Tarifelerin yanında farklı kampanyalar da söz konusu. Örneğin THY’den mil, Vestel’den elektrikli alet ya da Linens’ten ev tekstili kazanma fırsatı tanınıyor. Başka şirketlerle de bu yönde işbirlikleri için görüşmeler yaptıklarına değinen İnanç Salman, bir yandan da bayi ağını geliştirmek için çalıştıklarını dile getiriyor.
PİLOT PROJE BAŞLIYOR
Zorlu Enerji Grubu olarak önümüzdeki dönemde Eskişehir’de bir pilot proje yapmak istediklerini anlatan İnanç Salman, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Bir telefon uygulaması yapıp oradan elektrik tüketiminin kontrolüne imkan sağlayacağız.
Tüketici, hangi cihaz ne kadar tüketiyor, klimanın sıcaklığı düşerse ne kadar maliyet avantajı sağlanabilir gibi pek çok şeyi görebilecek. Önce dağıtım bölgemiz olan Eskişehir’de başlayacağız. Sonra tüm Türkiye’ye yayma niyetimiz var. Amacımız akıllı şehirler yaratmak. Ayrıca güç depolamayla ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Bunu akıllı teknolojlierin bir parçası olarak düşünüyoruz. Yastık büyüklüğünde olan ve bir günlük ihtiyacı depolayacak bir cihaz üzerinde çalışıyoruz.”
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