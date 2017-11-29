ABC, kadın çiftçileri destekliyor
Uzun süre iletişimini fiyat odaklı yapan ve ucuz marka algısının altını çizen ABC Deterjan, son yıllarda fiyat konuşmuyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Kendini ev kadınlarının uzman yardımcısı olarak konumlandıran şirket, artık ürün performansının öne çıkarıldığı reklam kampanyaları yapıyor.
Tüm ürünlerinde çatı marka olan ABC’yi kullanan şirket, geçen hafta 1,5 yıldır üzerinde çalıştığı kurumsal sosyal sorumluluk projesini açıkladı.
‘Yerli Yerinde’ projesiyle şirketin fabrikasının bulunduğu Osmaniye’nin Bahçe ilçesi’nde kadın çiftçileri desteklemek için yola çıktıklarını soyleyen ABC Deterjan Genel Müdür Yardımcısı Eser Arıcı Kıroğlu, bir yandan da değerli baharatları gündeme getirmek istediklerinden bahsediyor.
Bu projenin ilk adımında safran bitkisinin yetiştirilmesi üzerine çalışmaya başladıklarını belirten Kıroğlu, il Tarım Müdürlüğü ve Bahçe Ziraat Odası’yla işbirliği yapılan proje kapsamında 22 kadının seçildiğini anlatıyor.
Bu kadınlara safran soğanı verdiklerine ve 5 bin metrekarelik alanda safran bitkisinin ekildiğine değinen Kıroğlu, ilk etapta 100 bin TL’lik bir destekte bulunduklarının üzerinde duruyor.
Desteklenen kadın sayısının artması ve önümüzdeki yıl farklı baharatların da projeye dahil edilmesi planlanıyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?