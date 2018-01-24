Akay Kardeşler ‘Come to Movida’da bir araya geldi
Son iki yıldır MullenLowe Executive Creative Director’ü olarak görev yapan Emrah Akay, yoluna ortak ve ECD olarak yeni ismiyle ‘Come to Movida’da devam edecek.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Ajans Eş Başkanı Oğuzhan Akay, yaptığı açıklamada, “Emrah’ın gelişi, çalışmalarını yıllardır takdir ettiğim kardeşimin yuvaya dönmesi gibi değil!
Aksine usta reklamcı Emrah Akay Movida’ya geliyor, güçler birleşiyor, etki alanı genişliyor olarak düşünülmesi gereken bir şey. Bu nedenle artık adımız Come to Movida” diyerek ajansın adının değiştiğini de belirtti.
Ajansta yeni bir dönemin başladığını söyleyen Emrah Akay ise ajansı çekim merkezi yapma niyetlerinden bahsetti. Emrah Akay, “Gelenekselin yanında branded content ve branded entertainment’a da odaklanacağız” diye konuştu.
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