Akıllı tarım projesine 2 milyon TL ayrıldı
36 yıldır tarımsal AR-GE çalışmaları yapan, çiftçi destek programları geliştiren Anadolu Efes, WWF Türkiye işbirliği kapsamında yeni bir projeye imza attı.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Arpa ve şerbetçiotu çiftçisini akıllı ve doğayla duyarlı tarım uygulamalarıyla tanıştıracak olan bu proje, gençleri tarımsal üretime teşvik etmeyi hedefliyor. Proje kapsamında ilk etapta Konya, Kayseri, Eskişehir ve Adıyaman’da 15 arpa çiftçisi,
Bilecik’te ise şerbetçi otu üretimi yapan beş çiftçinin toplam bin 542 dekar arazisinde akıllı tarım teknolojileri ve sürdürülebilir tarla uygulamalarının faydalarının ölçümlenerek yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Üç yıl için 2 milyon TL bütçeyle hayata geçirilecek bu projeyle akıllı ve doğaya duyarlı tarım uygulamalarıyla hem çiftçilerin hayatı kolaylaşacak hem de verimlilik artacak. Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş, odaklarının sürdürülebilirlik ve kalite olduğunu anlatıyor.
Sürdürülebilirliği ‘Pozitif Etki’ planları çerçevesinde tüm iş süreçlerine uyguladıklarının altını çizen Ağırbaş, proje kapsamında yapılacaklarla ilgili şu bilgileri veriyor: “Projede toprak ve hava sensörleri, uydudan tarla sağlığı takibi ve dijital toprak tahlil cihazı gibi akıllı tarım uygulamaları kullanılacak.
Böylece çiftçilerin arazisinde toprak nemi, toprak ısısı, nispi nem ve ısı değerleri anlık olarak toplanacak ve düzenli olarak ölçülüp kayıt altına alınacak.
Bu sayede uyarı ve tavsiyeler yapılacak, verim ve kalite artacak. Çiftçi deneyim ve bilgi platformu oluşturup deneyim paylaşım gezileri, hasat festivalleri gibi etkinliklerle çiftçilerin kendi alanlarında yeni ve farklı uygulamaları görmelerini sağlayacağız.”
Tuğrul Ağırbaş, projenin etkisinin üç yıllık uygulamanın sonunda ortaya çıkacağını belirtiyor. Ağırbaş, sonrasında da genç çiftçilere yönelik destekleme programı ile fon ve danışmanlık destekleri verilmesinin planlandığının altını çiziyor.
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