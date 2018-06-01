Alaçatılılar sürdürülebilir turizmi hedefliyor
Alaçatı’da bu yıl ilki gerçekleştirilen Tasting Alaçatı ile bölgenin tüm dünyada ve seyahat literatüründe gezginlerin ajandasına girmesi amaçlanıyor. Bu yıl 25 bin kişinin katıldığı etkinliğin önümüzdeki yıllarda da yapılıp gelenekselleşmesi hedefleniyor.
ATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
2017 yılı verilerine göre, İzmir-Çeşme’ye gelen turist sayısı 800 bin civarında. Bunun 727 bini yerli, geri kalan 73 bini ise yabancı turist. Her yıl artan bu sayıda en önemli payı ise Alaçatı alıyor.
Ancak Alaçatı’nın son yıllarda algı yönetimi konusunda bir problemi var. “Alaçatı’da plajlar ve yemek çok pahalı”, “Kalabalıktan sokaklarda yürüyemiyoruz”, “Eski Alaçatı yok artık” ifadeleri sıklıkla dile getiriliyor.
Halbuki Alaçatı, romantik sokakları, gurme restoranları, butik otelleri, tasarımcı butikleri, antikacıları, sanat galerileri ve sanatçılarıyla öne çıkmıştı. Bir destinasyonun popüler olmasından ziyade sürdürülebilir turizmi hedeflemesinin önemi Alaçatı’da net olarak görüldü.
Bölgede dengeli bir gelişim sağlanması, doğal ve kültürel yapının bozulmaması, Alaçatı turizmcilerinin hedefi. Bir başka hedef ise turistlerin en az altı ay boyunca Alaçatı’yı ziyaret etmesini sağlamak.
Bu amaçla algıyı düzeltmek ve turistleri sezon dışında da bölgeye çekmek için çalışmalar başladı. Önceki hafta yapılan ve üç gün süren Tasting Alaçatı ve Peak Talks konferansı da bu çalışmalar arasında yer alıyor.
Tasting Alaçatı ile Kuzey İtalya’daki Piemonte bölgesindeki Alba Beyaz Mantar Festivali gibi her yıl Alaçatı’ya insanların heyecanla gelmesi ve bölgenin global seyahat ajandasına girmesi hedefleniyor.
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ
Peki ne vardı Tasting Alaçatı ve Peak Talks’ta? Öncelikle Tasting Alaçatı’da bu destinasyonun önde gelen restoranları ve otelleri, özel mönüleri, etkinlikleri ve atölye çalışmalarıyla üç gün boyunca Hip Atölye İletişim tarafından hayata geçirilen bu organizasyonda yer aldı.
Şeflerin özel tarifleri, tadım mönüleri, degüstasyon atölyeleri, kitap söyleşileri, bağ yolu rotası, doğada sabah meditasyonu ve müzik dinletilerinin olduğu bu etkinliğe 20 bine yakın kişi katıldı. Peak Talks’ta ise yerli ve yabancı, alanında uzman pek çok konuşmacı yer aldı. Üç gün boyunca lokal üretici pazarında üreticiler ürünlerini sattı.
Alaçatı Turizm Derneği’nin desteklediği etkinliğin ana sponsoru Fairy Professional oldu. İzmirli bir şirket olan Arkas da, Arkas Turizm, bilet Pro, Kristal Yağları, Lucien Arkas Bağları, Arkas Trio ile etkinliği destekledi. Troy ve İzmir Gourment Guide de destekçiler arasında yer aldı.
Bu etkinliğin önümüzdeki yıl da yapılması planlanıyor. Hip Atölye Ajans Başkanı Nalan Miri Sözeri, gelecek yıl bu organizasyonu daha da genişleteceklerini belirtiyor. Sözeri, bu yıl 10 otel, 20 restoran ve 10’a yakın çiftliğin yer aldığı etkinliğe gelecek yıl daha fazla mekanın katılmasını hedeflediklerini dile getiriyor.
Ben, bu ve benzer etkinliklerin turistlerin sezon dışında da destinasyona yönelmesini sağlamakta çok etkili olacağını düşünüyorum.
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