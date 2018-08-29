Allianz Türkiye’den yeni proje
Allianz Türkiye, 7-12 yaş grubu çocukların hareket ve spor yoluyla sağlıklı büyümelerine ve gelişim göstermelerine katkı sağlayacak yeni kurumsal sosyal sorumluluk programı ‘Allianz Motto Hareket’e pilot uygulama ile başlıyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
‘Motto Hareket Sahada’ aktivitelerinin pilot uygulaması, 2018-2019 eğitim öğretim yılında EÇEV, Koruncuk Vakfı ve TEGV çocuklarıyla yapılacak.
‘Motto Hareket Okulda’, 2019-2020 öğretim yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle Yatılı Bölge Okulları’nda (YBO) devam edecek.
Yine aynı kapsamda uygulanacak sınıf öğretmenliği burs desteği, 2020 yılı itibarıyla başlatılacak. Kurumsal sosyal sorumluluk programı, ‘Motto Hareket Şenlikte’ aktiviteleriyle de programın toplumda yaygınlaştırılması sağlanacak.
Programın uygulandığı sivil toplum kuruluşları (STK) ve okullarda yılda iki defa çocukların ve Allianz Türkiye gönüllülerinin katılımıyla gerçekleştirilecek şenliklerin yanı sıra programın uygulandığı şehirlerde yılda bir defa da halka açık etkinlikler düzenlenecek.
Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan Coqui, Allianz Motto Hareket ile sekiz yıllık bir perspektif oluşturduklarını söylüyor.
Coqui, hedeflerle ilgili olarak ise şu bilgileri veriyor: “Sekiz yılın sonunda yedi bölgede, üç STK ve 105 YBO’da 42 bin çocuğa ve 41 bin 550 aileye ulaşmayı hedefliyoruz.
Ayrıca projenin ilerleyen aşamalarında sınıf öğretmenliği burs desteğini başlatarak, 63 ilde bulunan 69 üniversitedeki 4 bin 50 sınıf öğretmeni adayına programımızla ilgili eğitim vereceğiz.
Ataması yapılacak 735 sınıf öğretmeni adayına da spor ve eğitim setinin yanı sıra mesleğe hoş geldin bursu vereceğiz.
Çalışanlarımızı ve 4 bin acentemizi de gönüllü olarak programımıza dahil edeceğiz. 737 adet Motto Hareket Şenliği
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?