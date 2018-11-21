Altı yılda 600 bin kıyafet bağışlandı
Ariel, Migros ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) işbirliğiyle 2010 yılında ilk defa hayata geçirilen ve bu yıl yedinci kez düzenlenen “Kıyafet Bağış Kampanyası” kapsamında, 56 ildeki Migros mağazalarından kıyafet bağışları toplanacak.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
30 Kasım’a kadar devam edecek kampanyanın sonunda toplanan kıyafetlerin binlerce çocuğa ulaştırılması hedefleniyor.
Bugüne kadar 600 bin kıyafeti çocuklara ulaştırdıklarını belirten P&G Türkiye ve Kafkasya Kurumsal İletişim Başkanı Ayça Turgay, kampanyanın sosyal sorumluluk bilincinin yanı sıra P&G’nin sürdürülebilirlik ilkeleriyle de örtüştüğünü vurguluyor.
Çocuk kıyafetlerinin çok hızlı kirlendiğini ve üzerinden çıkmayacağı düşünülen lekeler oluşabileceğini, lekelere sahip kıyafetlerin de bağışlanabileceğim aktaran Turgay, Ariel olarak bu kıyafetleri yıkayıp temiz halde TOG’a teslim ettiklerinin altını çiziyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?