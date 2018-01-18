Altın Pusula için başvurular başladı
Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından bu yıl 17’ncisi gerçekleştirilecek ‘Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’ne başvurular başladı.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Yarışmaya projeleriyle katılmak isteyen kuruluşlar, 22 Ocak 2018 Pazartesi gününe kadar www. altinpusula.org sitesinden başvurularını yapabilecek.
Ödüller, bu yıl 19 kategoride değerlendirilecek. 17’nci Altın Pusula’da büyük ödül, jüri özel ödülü ve kategori ödüllerinin yanı sıra ‘Betül Mardin Geleceği Şekillendiren Liderler Ödülü’ ve ‘Alaeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık ve Süreklilik Ödülü’ bu yıl üçüncü kez sahiplerini bulacak.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle verilen ‘UNDP Özel Ödülü’ de bu yıl yedinci defa “sürdürülebilir kalkınmayı” içeren projelerden birinin olacak. Ayrıca, geçtiğimiz yıl TÜHİD-KAGİDER işbirliğiyle verilmeye başlayan ‘TÜHİD – KAGİDER 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü’ bu yıl ikinci kez takdim edilecek.
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