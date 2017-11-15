Ambalajlardaki inovasyonla fark yaratma peşinde
Türkiye’de büyüklüğü 5,7 milyar TL’ye ulaşan su pazarı, markalar için fark yaratmanın zor olduğu bir alan.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Ürün içeriği gibi ambalajlar da birbirine benziyor. Hayat Su rafta öne çıkmak için tasarımcı Aslı Filinta ile bir anlaşma yaptı.
Tema olarak ‘dört mevsim’i işleyen yeni şişeleriyle tüketicisinin karşına çıkan marka, bir yandan da sağlıklı hayat için dört mevsim su tüketiminin gerekliliğine vurgu yapıyor.
Önceki hafta bu projeyi konuşmak için bir araya geldiğimiz Danone Hayat Su Pazarlama Direktörü Elif Kaypak Emiroğlu, su pazarıyla ilgili de bilgiler verdi.
Türkiye’de paketli ve damacana su pazarının 11,5 milyar litrelik büyüklüğe sahip olduğunu söyleyen Emiroğlu, pazarda her yıl yüzde 10’un üzerinde büyüme olduğundan bahsediyor.
En hızlı büyüyen kategorinin cam damacana olduğunu belirten Emiroğlu, ancak cam damacana satışlarının toplam satışlar içindeki payının henüz yüzde 1’lerde olduğunu da ekliyor.
Su işinde katma değer yaratmanın ve farklılaşmanın zorluğuna da değinen Elif Kaypak Emiroğlu, herkesin şişelenme süreçlerini ve kaynaklarını anlattığını söylüyor.
Marka olarak kendilerinin ise ambalajlardaki inovasyonla farklılaşmayı seçtiğinin altını çizen Emiroğlu, ‘Dört Mevsim’ projesiyle bu kez tasarım dünyası ile suyu buluşturduklarını belirtiyor.
Emiroğlu, dört mevsim tasarımlarını şişelerine taşıyarak su tüketim alışkanlığını güçlendirmeyi ve su tüketim bilincini oluşturmayı amaçladıklarını da ifade ediyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?