Annelere yönelik iletişime devam edilecek
Aslan Saranga isimli bir girişimcinin 1996’da Domino’s Pizza’nın Türkiye master franchise’ını alarak Ulus’ta ilk restoranını açmasıyla başlayan yolculuğu, bugün DP Eurasia ismiyle devam ediyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Şirket, Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan dahil olmak üzere dört ülkede toplam 600 şubesi olan ve 10 bin 200 kişiye istihdam sağlayan bir yapı haline gelmiş durumda. Yakın zamanda Londra Borsası’na kote olduklarını hatırlatan Saranga’nın gelecek planı ise bölgede toplam bin 800 yeni restoran açmak.
Bu uzun vadeli bir plan tabii ki. Ama Saranga’nın gelecekte Orta ve Doğu Avrupa, Balkanlar ve Bağımsız Devletler Topluluğu bölgesinde konsolidasyon fırsatlarını da değerlendirmeye aldığı düşünülürse, bu rakama ulaşmak için bir 20 yıl daha bekleme niyetinde olmadığı açık.
Yılda 44 milyon pizza satışı gerçekleştirseler de bugün Türkiye’de hala 14 milyon kişinin hiç pizza yememesi, pazarlama iletişimi yatırımlarına ağırlık verilmesini beraberinde getiriyor.
Pizza zincirleri arasında ilk TV reklamı yapan şirket olduklarını söyleyen Dominos Pizza Pazarlama ve Satış Direktörü Ayça Mutluer Bayraktar, son iki yıldır ev kadınlarına ve annelere odaklı bir iletişim yaptıklarına dikkat çekiyor.
Markanın maskotu olan Ayu’yu son iki yıldır Domino’s çözüm hattının önderi olarak konumlandırdıklarından da bahseden Bayraktar, bir gıda şirketi olarak teknoloji şirketi gibi çalıştıklarına da değiniyor. Teknolojiyle farklılaşmaya çalıştıklarını anlatan Bayraktar, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Biz siparişlerin yarısını online alıyoruz.
Dolayısıyla dijital dünyada teknolojiyle ciddi yatırım yapmamız gerekiyor. Bunun yanında bütün pazarlama harcamalarımızın analitik geri dönüşünü modelledik. TV’de saat bazlı planlama yapıyoruz. Futbol bizim için önemli. Dijital ikinci mecramız ama açıkhava ve radyoyu da etkin kullanıyoruz. İletişimin geri dönüşünü de hemen alıyoruz.”
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