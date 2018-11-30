Arçelik’teki dönüşüm hangi aşamada?
Arçelik Pazarlama’nın kurulmasıyla şirkette dijital, mağaza içi deneyim, müşteri hizmetleri, e ticaret başlıkları altında 15’e yakın farklı proje yürütülmeye başlandı.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Bu projelerin Arçelik’in farklı ülkelerdeki operasyonlarında da hayata geçmesi söz konusu.
Arçelik, Türkiye operasyonlarını daha verimli yönetmek amacıyla 2016 yılında Arçelik Pazarlama’yı kurmuştu.
Ocak 2017’de ise bu şirketin genel müdürlüğüne Can Dinçer atanmıştı. Şirketin kuruluşu ve Dinçer’in atanmasının ardından ciddi bir dönüşüm çalışmasına başlandı.
Değişen müşteri ihtiyaçları ve profilleri doğrultusunda şekillendirilen ‘Omni Channel stratejisi kapsamında, dijital, mağaza içi deneyimi, müşteri hizmetleri, e-ticaret başlıkları altında 15’e yakın farklı proje yürütülüyor.
Bu projeler kapsamında şimdiye kadar neler yapıldığını ve daha neler yapılacağını konuşmak üzere önceki hafta Can Dinçer ile bir araya geldik.
Arçelik olarak Türkiye’de büyüme potansiyeli olduğunu gördükleri yeni ürün ve sektörlerin radarlarında olduğunu söyleyen Dinçer, yakın zamanda akıllı tahta, ticari klima, akıllı ev asistanı ve büyük ekran gibi yeni ürün gruplarına girdiklerini anlatıyor.
IOT ürünlerinin de satışına başlandığını belirten Dinçer, hatta IOT çamaşır makinelerinin deterjan siparişi verebildiğini, bu makinelere sonradan yeni program özellikleri yüklenebildiğini ifade ediyor.
Önümüzdeki dönemde farklı ürünlerle tüketicinin karşısına çıkmaya devam edeceklerinden bahseden Can Dinçer, bir yandan da değişen müşteri ihtiyaçlarına dönük olarak müşteri alışveriş yolculuğunu yeniden ele aldıklarını aktarıyor.
Bu doğrultuda 3 bin mağazanın 230’a yakını deneyim mağazası konseptine çevrilmiş durumda. Gelecek yıl da 100’ün üzerinde mağazanın dönüştürüleceğinin altını çizen Dinçer, deneyim mağazalarıyla ilgili olarak şu bilgileri veriyor: “Siz bir fırın ya da saç şekillendiricisi almak istiyorsanız, gelip ürünü deneyimleyebiliyorsunuz.
Örneğin şeflerle birlikte yemek pişirebiliyorsunuz. Ya da saç şekillendirici alacaksanız bunu kullanıp satın alma kararı vermenize olanak sağlıyoruz.
Bu mağazalarda müşterilerimizin istek ve beklentilerini de öğrenme fırsatımız oluyor. Örneğin Türkiye’nin en büyük buzdolabını müşterilerimizin ihtiyaçlarını görerek ve onlarla beraber dizayn ettik.”
ÖTV ETKİSİ
Arçelik’te sadece mağazalarda değil müşterilere dokunulan her noktada dönüşüme gidilmiş durumda. Arçelik olarak yılda 10 milyon servis hizmeti verdiklerini söyleyen Can Dinçer, teknik servis çalışanlarının hizmet verirken müşteri ihtiyaç ve şikayetlerini de tespit edip merkeze bildirdiğini ve bu doğrultuda müşteriyle iletişim kurulduğunu anlatıyor.
Dinçer, bu çalışmalara önümüzdeki dönemde de devam edeceklerini, hatta burada gerçekleştirdikleri bazı projeleri yurtdışına taşıyacaklarını söylüyor.
Can Dinçer, sektörün bu yılki durumuyla ilgili olarak ise şu bilgileri veriyor: “Üçüncü çeyrekte yurtiçi beyaz eşya pazarı yüzde 20 daraldı.
ÖTV’nin sıfırlanması, Enflasyonla Topyekün Mücadele ve bu kapsamda yaptığımız kampanyalarla Türkiye’de yılın son iki ayında tekrar çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımıza inanıyoruz.”
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