Armut.com’un reklam kampanyası yolda
Ev hizmetleri alanında tüketiciyle hizmet vereni buluşturan internet platformu Armut.com büyümesini sürdürüyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
2016 yılında hem hizmet talebini hem de cirolarını önceki yıla göre yüzde 200 büyüttüklerini söyleyen şirketin kurucu ortağı Başak Taşpınar Değim, ekibin de 30 kişiden 60 kişiye yükseldiğini anlatıyor.
Şu anda şirket ortaklarının gündeminde müşteri memnuniyetini daha da yukarılara çekmenin yanında, global rekabete odaklanıp sekiz ülkeye açılmak var.
Tabii Türkiye’de aynı büyüme oranlarıyla yola devam etmek de bir başka öncelik. Bu amaçla şirkete yurtdışından transferler yapıldı.
Geçen yılın ikinci yarısında Twitter’dan transfer edilerek Armut.com’un dijital pazarlama müdürlüğüne getirilen Aysel Gizem Ekiz, şirketin yeni yüzlerinden biri.
Bugüne kadar dijitalde performans bazlı kampanyalar yürüten şirket bu transferin ardından iletişim anlamında farklı çalışmalara imza atmaya hazırlanıyor.
Geçmişte dijital dışında açıkhava mecrasında da bazı uygulamalar yaptıklarını hatırlatan Ekiz, yakın zamanda daha geniş kitlelere yönelik iletişime başlayacaklarını söylüyor.
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