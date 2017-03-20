ATAK, üç proje üzerinde çalışıyor
Adana’mn markalaşması için çalışmalar yapmak amacıyla kurulan Adana Tanıtım ve Kalkınma AŞ (ATAK), 2015’ten bu yana farklı projeler hayata geçirdi.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
ATAK’ın gündeminde şu anda da üç önemli proje var. Bunları Adana’da bir film platosu kurmak, dikey tarım projesiyle tarım kökenli işsizlere istihdam sağlamak ve turistleri şehre çekmek oluşturuyor.
Adana Tanıtım ve Kalkınma AŞ (ATAK), Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası ve Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi ortaklığıyla 2015’te kuruldu.
ATAK, Adana’nın markalaşma sürecinde tanıtımın yanı sıra turizm, girişimcilik, tarım gibi alanlarda şehri kollektif olarak harekete geçirecek projeleri hayata geçiriyor.
Şirket, turizm konusunda sürdürdüğü ‘Adana Sizi Bekliyor’ adlı projeyle çeşitli kurumlarla işbirliği yaparak kentteki turistik hizmetlerin gelişimini sağlıyor. Sürdürülebilir tanıtım, gurme turu, kebap atölyesi gibi çalışmalar bu projenin sonuçlarından bazılarını oluşturuyor.
Portakal Çiçeği Karnavalı’nın kahramanlarından biri olan İlhami Günsel, ATAK AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü.
ATAK olarak amaçlarının ulusal ve uluslararası çapta tanıtım olduğunun altını çizen Günsel, ‘Yerel, ulusal ve uluslararası platformlarda Adana için lobicilik yapmak ve kentimizin kalkınmasına katkısı olacak yatırım ve girişimleri hızlandırmak hedefiyle çalışıyoruz” diyor.
ATAK’ın bu yönde üzerinde durduğu üç önemli proje var. Bunlardan biri film platosu. Ünlü yapımcılar Timur Savcı ve Bülent Turgut bu projeye önderlik ediyor.
İlhami Günsel, platonun elverişlilik araştırmasını Boğaziçi Üniversitesi ile Çukurova Üniversitesi’nden akademisyenlerin birlikte hazırladığını belirtiyor. Günsel, “Mevcut halde yılda birkaç film ve dizi çekilen kenti Türkiye’nin Hollywood’u yapmaya hazırlanıyoruz” diye konuşuyor.
Tarımsal mikrogirişimcilik, bir başka proje. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile dikey tarım projesini sürdürdüklerini dile getiren İlhami Günsel, “Şu anda deneme üretimi aşamasındayız.
Pilot projelerle birlikte çok sayıda tarım kökenli işsize istihdam sağlayacak bir kurgu hazırlıyoruz. Projenin köye dönüşü de başlatacağını öngörüyoruz” diyor.
Turizm de ATAK’ın önem verdiği konuların arasında yer alıyor. ATAK, yerli turistlerin yanında Adana’ya, Türkiye’ye gelmekten korkmayacak yabancı turistlere ulaşmak istiyor.
Bunun için kasım ayında Lübnanlı turizmcileri, şubat ayında da Lübnanlı işadamlarını Adana’da ağırladıklarını anlatan İlhami Günsel, bazı turizm operatörleriyle paket programlar hazırladıklarının da altını çiziyor.
Günsel, Adana’dan farklı yurtdışı destinasyonlara direkt seferler için özel bir havayolu ile çalışma yaptıkları bilgisini de veriyor.
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