AVM’lerde kodlama ve robotik eğitimi yaygınlaşır mı?
Son donemde şirketler birbiri ardına çocuklara ve gençlere kodlama eğitimi vermeyi içeren sosyal sorumluluk projelerini açıklıyor. Bu kapsamda son duyurulan proje Türkiye’de alışveriş merkezlerine (AVM) yönetim ve kiralama konusunda hizmet veren Ece Türkiye’nin sahip olduğu Espark’tan geldi.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Espark, 10’uncu yıl dönümü kutlamaları için başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında bin çocuğu geleceğin meslekleri olan kodlama, üç boyutlu tasarım ve robotik okur-yazarlık konusunda ücretsiz olarak eğitmeye başladı.
Espark’ın BGA ile yaptığı sosyal sorumluluk projesi, çocukların geleceğinde yeni ufuklar açılmasına olanak sağlayacak. 19 Mayıs’ta başlayan eğitimler her hafta sonu Espark’ta yapılıyor.
Bir AVM’nin hele ki kodlama ve robotik gibi alanlarda bir eğitim projesine imza atması sık karşılaşılan bir durum değil. Eskişehirlilere ve topluma olan teşekkürlerini anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi geliştirerek sunmak istediklerini söyleyen Espark AVM Müdürü Gökay Uzar, neden böyle bir eğitim projesini hayata geçirdikleriyle ilgili ise şöyle konuşuyor: “AVM’lere gelen ziyaretçiler içinde çocuklar da var.
Ebeveynler alışveriş yaparken çocukları da bu eğitimlerle geleceğe hazırlayabileceğimizi düşündük. Eğitimler başladı. Bu yıl bin çocuğa eğitim vermeyi planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu eğitimlerin ECE Türkiye’nin diğer AVM’lerinde de hayata geçirilmesi planlanıyor.”
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