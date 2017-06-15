Avrupa Effie Etkinlik İndeksi’nde Y&R İstanbul birinci
Effie Worldwide, 2017 Effie Etkinlik İndeksi’ni baz alarak dünyanın en etkili pazarlamacılarını açıkladı.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Global ölçekte Unilever, Vodafone, WPP, BBDO Worldwide, Sancho BBDO ve AGC Advertising Agency sırasıyla, En Etkili Pazarlamacı, Marka, Ajans Holding Grubu, Ajans Ağı, Ajans Ofisi ve Bağımsız Ajans dallarında ilk sırada yer aldı.
Global Effie Etkinlik İndeksi Dünyanın En Etkin Ajansları sıralamasında sekizinci olan Y&R İstanbul, Avrupa İndeksi’nde ise birinci oldu. Ayrıca, Avrupa İndeksi’nde üçüncü ve beşinci olan Mindshare İstanbul ve TBWA\Istanbul’u sıralamada izleyen Alametifarika, C-Section, Plasenta Conversation Agency ile Türk ajanslar ilk 10’da yer buldu.
Budapeşte merkezli AGC Advertising Agency “En Ekin Bağımsız Ajans” sıralamasında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilk sırada yer aldı. İstanbul merkezli ajanslar Alametifarika, Blab ve Güzel Sanatlar ise sıralamada ikinci, üçüncü ve dördüncü olarak yer alırken Madre Buenos Aires beşinci oldu.
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