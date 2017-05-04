Axe, erkek bakım markası haline geliyor
Unilever, Axe markasını yeniden konumlandırarak, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bir relansman yaptı. Bugüne kadar ‘Axe Etkisi’ sloganıyla yapılan iletişim kampanyası da bu yeniden konumlandırma çerçevesinde değişti. ‘Seni Sen Yapan Şey’ sloganlı kampanyanın Türkçe uyarlaması şu anda mecralarda gösteriliyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Ancak Unilever Türkiye ekibi, iletişimi bu reklamla sınırlı tutmak istemedi. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 10 ülkeden 3 bin 500 erkeğin katılımıyla gerçekleştirilen bir araştırmanın sonuçlarına göre erkeklerin sadece yüzde 15’inin kendisini çekici bulduğunu ve erkek olmakla ilgili çok fazla tabu olduğunu gören ekip, bu sonuçlardan yola çıkarak dijital için farklı bir çalışmaya imza attı.
Nilüfer’in ‘Erkekler Ağlamaz’ şarkısını ‘Erkekler de Ağlar’ olarak coverlayan Can Bonomo ile dijital platformlarda yayınlanmak üzere bir video klip yapıldı. Unilever Kişisel Bakımdan Sorumlu Pazarlama Direktörü Alper Eroğlu, klibin dijital platformlarda yayınlandığı ilk 36 saat içerisinde 4,6 milyonu aşkın tıklanmaya ulaştığını söylüyor. Eroğlu, yapılan relansmanla birlikte Axe’ın bir deodorant markası olmaktan çıkarak bir erkek bakım markası olma yoluna girdiğini anlatıyor.
Duş jeli ve vücut spreylerinin yanı sıra saç şekillendiricilerinin de bu ay içinde raflarda tüketiciyle buluştuğunu hatırlatan Eroğlu, marka genişlemesine yönelik çalışmaların devam edeceğinin altını çiziyor. Eroğlu, Axe markasını en çok kullanan yaş grubunun 16-20 yaş olduğuna, relansmanla birlikte bu yaş ortalamasını 30’lara çıkarmak istediklerine de vurgu yapıyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?