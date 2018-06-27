Ayakkabı perakendeciliğine de adım attı
Dosso Dosi Fashion Show, 14 yıldır düzenlenen bir fuar. Ancak diğer fuarlardan özgün iş modeliyle ayrışıyor. Çünkü burada benzer ürünler üretmeyen üreticiler, 15 bin dolardan başlayan alım rakamını önceden taahhüt etmiş alıcılarla bir araya geliyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Alıcılar, iş için geldikleri Antalya’da tatil yapıyor. Dolayısıyla Türk otellerini deneyimlemiş ve tanımış da oluyorlar. Her fuara ünlü bir top model de konuk ediliyor. Tabii onun yaptığı Türkiye paylaşımları da tüm takipçileri tarafından görülüyor.
Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, bu organizasyonu yılda iki defa Antalya’da yapıyordu. Fuar bu yıl Bakü, Almati ve Moskova’da da yapılmaya başlandı. Sonbahar-Kış sezonu ürünlerinin tanıtıldığı ilk fuar geçen hafta Antalya’da yapıldı.
Ardından ise diğer üç şehirdeki organizasyonlar düzenlenecek. Bu yıl kur ve turizm rüzgarını arkasınaalan Antalya’daki fuara 30’dan fazla ülkeden 6 bin alıcı katıldı ve 75 milyon dolarlık satış yapıldı.
Hikmet Eraslan, bu modeli önümüzdeki yıllarda Beyrut ve Dubai gibi ülkelere de taşıma niyeti olduğundan bahsediyor. Eraslan, geçmiş yıllarda sadece kadın giyim üzerine olan fuara bu kez çocuk ve erkek giyim ile ayakkabının da eklendiğini söylüyor.
Dosso Dossi her ne kadar bir fuar markası olsa da bu isimle iki de otel açan Hikmet Eraslan, Laleli’de açılan aynı isimdeki çok katlı mağaza ile perakende sektörüne de girmişti.
Şimdi de Dosso Dossi Shoes markasıyla perakendede hızlı büyüme iddiasında. Türkiye’deki 200 ayakkabı üreticisine ürettirdiği ürünlerin yer alacağı mağazalar açma niyetinden bahseden Eraslan, ilk mağazayı İstanbul’da altı ay içinde açacağını söylüyor.
Eraslan’ın sonraki hedefinde ise franchise sistemiyle farklı ülkelerdeki şehirlerde mağazalaşmak var.
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