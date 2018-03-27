Ayda 5 bin telefonu liselilere tamir ettiriyor
Akıllı telefon üreticisi General Mobile, İstanbul’da üç meslek lisesinde döner sermayeli tamir atölyeleri kurdu. Marka, ayda 5 bin telefon tamirini atölyelerde yaptırıyor. Böylece lise öğrencilerine de ciddi bir kazanç olanağı sunuyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Teknolojik gelişmeleri çok hızlı yakalayan cep telefonu sektöründe rekabet farklı alanlara kaymaya başladı. Satış sonrası hizmetler, fark yaratılmak istenen alanların ilk sıralarında yer alıyor. Akıllı telefon pazarında faaliyet yürüten General Mobile’ın (GM) bu alanda ortaya koyduğu proje ise toplumsal yararıyla da öne çıkıyor.
GM’nin üç yıl önce İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı “Okul Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli Projesi” protokolü, sonu en hızlı satış sonrası hizmete kadar uzanan bir serüvenin ve öğrencilere yönelik kazanç kapısının başlangıcı oldu.
Proje kapsamında, General Mobile, İstanbul’da Kağıthane Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Maçka Akif Tunçel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ilgili bölümlerinde atölyeler kurdu.
Üç okulda kurulan atölyelerde staja alınan öğrencilere, General Mobile yönetimi tarafından cep telefonu ile tablet tamiri konusunda teorik ve pratik eğitimler verildi. Her yıl 100’ün üzerinde öğrenci eğitim görürken, Döner Sermaye İşletmesi ile yapılan anlaşma kapsamında da bir kazanç modeli devreye sokuldu.
Türkiye’nin dört bir yanından gelen arızalı cihazların okul atölyelerinde tamir ve bakımlarının yapılmasına başlandı.
STAJ YAPARKEN PARA KAZANIYORLAR
Üç okulda halihazırda ayda 5 bin adede yakın tamirat gerçekleşirken, her biri günde 25’e yakın cep telefonu onaran lise öğrencileri ise ayda bin TL’nin üzerinde kazanç elde ediyor.
General Mobile Türkiye Group CEO’su Sebahattin Yaman, projeyle ilgili olarak şu bilgileri veriyor: “General Mobile markamız, 35 servis noktamıza getirilen arızalı cihaz sorununu maksimum 1 saat içinde çözebiliyor.
Kargo ücretini biz ödemek koşuluyla, merkezimize gönderilen arızalı telefon sorununu da bir gün içinde çözüme kavuşturuyoruz. Bunu yaparken okullarımızdaki tamir atölyelerimizden de önemli destekler alıyoruz.”
ÖĞRENCİLER İŞE ALINIYOR
Generale Mobile Genel Müdürü Muzaffer Gölcü de meslek okulu mezunu. Bu nedenle meslek liseleri ile yürütülen projeyle özel olarak ilgileniyor. Halihazırda üç okulu kapsayan döner sermayeli sistemin genişletileceğini ifade eden Gölcü, “Aslında tamirat işimizin yalnızca bir bölümünü oluşturuyor.
Asıl amacımız, öğrenme çağında olan öğrencilere bu alanı daha iyi tanıtmak. Bunun yanı sıra iş kültürümüzü de sunmak. Proje kapsamında olan öğrencilerin büyük bölümü daha sonra bizde işe başlıyor” diyor.
Cep telefonu tamiri ile başlayan döner sermayeli sistem, yakın zamanda çağrı merkezine de yönlendirildi. Sebahattin Yaman, “Okul sanayi işbirliğinin en yararlı örneklerinden birini gösteriyoruz. Bu uygulamayı yurtdışına da taşıyacağız” diye konuşuyor.
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