Bankacılık çözümlerini kişiselleştirdiler
Ziraat ve Vakıf Katılım’ın da dahil olduğu katılım bankacılığında bugün beş oyuncu var. Bu alandaki güçlü markalardan biri de 400 şubeyle müşterilerine hizmet veren Kuveyt Türk.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
KOBİ’lerin ihtiyaçlarına yönelik olarak sunduğu yenilikçi çözümlerle dikkat çeken Kuveyt Türk, ‘Size Özel KOBİ Paketi’ni yeni reklam kampanyasıyla tanıtıyor. Her KOBİ’nin işinin ve ihtiyacının başka olduğunun vurgulandığı reklam filmi, Gram İstanbul imzasını taşıyor.
Bankanın en güçlü tarafının müşteriyi merkeze alan yapısı olduğunu söyleyen Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, bu reklamda da bunun altını çizdiklerini ve müşterilerine özel çözümleri anlatmaya çalıştıklarını ifade ediyor.
Örneğin nakit akışına göre borçlandırma yaptıklarından bahseden Delipoyraz, hazır komisyon paketlerini de kişiselleştirdiklerini ifade ediyor. Hedeflerinin ‘İyi ki dedirtecek müşteri deneyimi’ sağlamak olduğunun üzerinde duran Delipoyraz, bunun için çalışanlarını eğittiklerini ve yeni şube iş modelleri üzerinde çalıştıklarını da belirtiyor.
Türkiye’de iki AR-GE merkezi olan tek banka olduklarına da vurgu yapan Delipoyraz, bu merkezlerde müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya odaklandıklarını anlatıyor.
Yıl içinde iletişim çalışmalarını sürdürmeye devam edecek olan Kuveyt Türk, bu süreçte bazı ürünlerini öne çıkarmayı hedefliyor. Bunlardan biri de yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak mobil sanal pos olacak.
Abdurrahman Delipoyraz, Kuveyt Türk ortaklığında yakın zamanda kurulan girişim sermayesi ile dünya çapında büyüyecek şirketlere destek olacaklarını da sözlerine ekliyor.
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