Barut Otelleri yeni marka yarattı
47 yıl önce kurulan Barut Otelleri, yeni bir marka yarattı. Dört otel ‘Barut Collection’ markası altına alındı. Bugünlerde Fethiye’deki 13’üncü otelinin yatırımına odaklanmış durumda olan şirket yönetimi yeni yatırımlar için de görüşmelerini sürdürüyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Barut Otelleri, 47 yıllık bir otelcilik markası. Bugün toplam 10 binin üzerinde yatak kapasitesi olan 12 oteli bulunuyor. Mayıs 2019’da Fethiye’deki ikinci, toplamda ise 13’üncü otelini açacak.
Bünyesinde farklı tarz ve konseptlerde otelleri bulunan Barut Otelleri, misafirlerinden gelen talepler neticesinde, Lara, Kemer, Acanthus & Cennet ve Arum otellerinde yeni bir konsept oluşturma yoluna gitti. Bu oteller yeni oluşturulan konsept olan ‘Barut Collection’ markası altında hizmet verecek.
YENİ KONSEPT
Barut Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut, bu yeni konseptin yüksek standartlarda hizmet veren Barut Otelleri’nin tüm otellerinde sunulan imkan ve ürünlerin üzerine yeni hizmet ve ürünler eklenerek hazırlandığını söylüyor.
Barut, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Yeni konseptimizle Barut misafirlerinin deneyimlemeye alışkın oldukları özel tat ve hizmetleri sunuyoruz.
Bunlara ek olarak, daha da zenginleşen ürün çeşitliliği, 176 çeşit yerli ve yabancı içecek, A’la Carte kahvaltı, 24 saat yiyecek hizmeti, sınırsız ve ücretsiz A’la Carte restoranlar ve uzatılan hizmet saatleriyle benzersiz bir konaklama anlayışı sunmaya hazırlanıyoruz.”
Şirket, bu çalışmaların yanı sıra tüm otellerinde renovasyona gidiyor. Geçen kış Barut Lara ve Kemer’de kapsamlı bir renovasyon çalışması oldu. Bu kış da Side’de yer alan bazı otellerde renovasyon çalışmaları yapılacak.
Farklı yatırım hedefleri üzerinde de çalışmalarının sürdüğünden bahseden Haydar Barut, “50’nci yılımıza yaklaştığımız şu birkaç yıl içinde yatırımlarımızı yine bugüne kadar olduğu gibi istikrarlı büyüme yaklaşımımızla sürdürmeyi hedefliyoruz. Birtakım görüşmeler ve değerlendirmeler içindeyiz” diye konuşuyor.
Şirket şehir otellerinde ise Akra markasını kullanıyor. Antalya’da bulunan Akra Hotels çatısı altında pek çok organizasyona imza atılıyor.
Akra Caz Festivali, Akra Talks bu organizasyonlar arasında yer alıyor. Son iki yıldır da Uluslararası Meze Festivali’ni yaptıklarını aktaran Akra Hotels Genel Müdürü Gökhan Polat, bu yıl farklı ülkelerden 18 şefin katıldığını festivali bine yakın kişinin ziyaret ettiğini anlatıyor.
Antalya’nın gastronomisiyle de anılan bir şehir olması gerektiği dile getiren Polat, hem kendi otellerinin gastronomisini geliştirmek hem de Antalya gastronomisini zenginleştirmek hedefinde olduklarını
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