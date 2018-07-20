BASF, Türkiye’de marka bilinirliğini nasıl artırdı?
Türkiye’de toplam altı üretim tesisiyle faaliyet gösteren BASF, bugün kimyasallar, fonksiyonel malzeme ve çözümler, performans ürünleri ve zirai çözümler olmak üzere dört alanda ürünlere sahip.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Şirket, Türkiye’de 800 kişiye istihdam sağlıyor. BASF Türkiye’nin İstanbul’daki merkez ofisinden aynı zamanda Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Afrika’yı kapsayan 78 ülke yönetiliyor.
BASF, kimyanın daha iyi bir gelecek sunmak için her gün yenilikler geliştirdiğine dikkati çekmek amacıyla, nisan ayında tüm dünyada yeni bir iletişim kampanyasına başladı.
“Optimizm-İyimserlik” adı verilen kampanyada günlük hayatımızda yaşadığımız zorluklara kimyanın nasıl vizyoner çözümler ürettiğinin altı çiziliyor.
BASF Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Direktörü Arzu Deniz Aksoy, yeni iletişim kampanyalarında, gelecek hakkında neden iyimser olduklarını sundukları çözümler üzerinden anlatmayı tercih ettiklerini söylüyor. Aksoy, kampanyayla ilgili olumlu geri dönüşler aldıklarının da altını çiziyor.
İki yılda bir yaptırdıkları marka araştırmalarının bu yılki sonuçlarından bahseden Arzu Deniz Aksoy, BASF’nin marka bilinirliğinin bir önceki araştırma sonuçlarına göre iki haneli arttığını ifade ediyor.
Bunda reklam kampanyaları ve basında çıkan haberlerin yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarının da etkisi olduğunu söyleyen Aksoy, özellikle kimyayı gençlere ve çocuklara sevdirmek adına pek çok projeleri olduğunu sözlerine ekliyor.
Örneğin Anadolu’nun 81 ilinde kimya laboratuvarı kurmak üzere yola çıkan şirket, bu yıl 11 ilde daha labora-tuvar açarak 81 ili tamamlayacak. Ancak bu proje sona ermeyecek. Şirket yönetiminin, bir STK ile işbirliği yaparak bu projeyi daha ileri seviyeye taşıma niyeti de var.
İstanbul Modern’de haftanın dört günü 6-12 yaş arası çocuklar için yapılan kimya atölyesi KidsLab ise bugüne kadar 17 bin çocuğa ulaşmış durumda.
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