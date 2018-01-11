Başvuru tarihini sakın kaçırmayın!

Ocak 11, 2018 0 Yorum 245 Okunma
Başvuru tarihini sakın kaçırmayın!

Yüksek lisans programlarında bahar dönemi başvuruları başladı. Yüksek lisans için başvuran kişi sayısı son dört yılda ikiye katlandı.

İş dünyasındaki yoğun rekabette öne çıkıp kariyer basamaklarını hızla tırmanmak isteyenler bu programları tercih ediyor.

Kariyerlerinde üst basamaklara tırmanmak için yüksek lisans yapması zorunlu olanlar var. Örneğin mühendisler ve eğitimciler bunlar arasında yer alıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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