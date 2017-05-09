Beyaz eşyada bilinirliğini artırmak istiyor
Samsung denince hepimizin aklına telefon ve televizyon geliyor. Oysa Samsung beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde de önemli bir üretici. Samsung, bu alanlardaki bilinirliğini artırmak için iletişimini artırma kararı aldı.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Şirket, ajansları ve içerik sağlayıcıları organize etme anlamında oluşturduğu Samsung içerik Fabrikası adını taşıyan yapısıyla da dikkati çekiyor.
Akıllı yaşam markası olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Samsung Electronics, Türkiye’de ağırlıklı olarak televizyon, akıllı telefon, giyilebilir cihazlar, tabletler, kameralar, dijital gereçler, tıbbi ekipmanlarıyla öne çıkan bir marka.
Beyaz eşya ve küçük ev aletleri alanlarında da dünyanın pek çok ülkesinde lider marka olmasına rağmen, Türkiye’de bu alanlardaki bilinirliği yeterli değil. Bu durum yapılan araştırmalarda da ortaya çıkınca, şirket yönetimi Türkiye’de marka bilinirliğini artırmak için çalışma kararı aldı.
Ürünlerin ileri teknolojiye sahip olduğu ve bu teknolojinin nasıl kullanılması gerektiğinin de altı çizilmek istenince, ilk etapta dijital mecraya özel bir kampanya yapılması uygun bulundu.
Sosyal medya ve dijital platformların hedeflendiği ve İrem Sak’ın rol aldığı “Ona Göre Anlat” isimli kampanya bu doğrultuda hazırlandı. Yeni beyaz eşya ürünlerinin ve kullanım özelliklerinin tanıtıldığı videolarda kullanıcılara öncelikle ürünlerin nasıl anlatılmasını istedikleri soruluyor.
Çoklu anlatım seçenekleri arasından tercihini yapan kullanıcılara Sak, “Vaktim yok, ona göre anlat”, “Teknolojiden anlamam, ona göre anlat”, “Kız kızayız, ona göre anlat”, “Diyetteyim, ona göre anlat” gibi farklı başlıklarda altı ürünü, 24 farklı videoda eğlenceli bir dille anlatıyor.
İÇERİK FABRİKASI NEDİR?
Samsung Electronics Türkiye Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barış Gökpınar, çamaşır makinesi ve buzdolabında yüzde 12-13 seviyesinde değişen bir pazar payları olmasına rağmen bilinirliğin çok düşük olduğunu söylüyor. Gökpınar, hedeflerinin bilinirliği üst seviyeye çıkartarak pazardaki ilk üç oyuncu sıralamasında yerlerini güçlendirmek olduğunu ifade ediyor.
Ömer Barış Gökpınar, bu hedef doğrultusunda geleneksel mecraları kullanmanın yanında bu tarz online içeriklerle daha sık tüketicilerin karşısına çıkacaklarını söylüyor. Gökpınar, markaların dijitalde genellikle tek bir ajanstan hizmet aldıklarını ancak kendilerinin farklı bir yol izlediğini anlatıyor.
Yurtiçi ve yurtdışından pek çok içerik üreticisinden beslenen Samsung İçerik Fabrikası’nı oluşturduklarını ifade eden Gökpınar, sözlerine şöyle devam ediyor: “Ocak ayında kurduğumuz bu yapı, sisteme dahil olan yurtiçi ve yurtdışından pek çok içerik üreticisi ve ajansın ürettiği fikirleri hayata geçiriyor.
Ajans ve içerik üreticilerine fikir başına, önceden bildirdiğimiz ücret tarifemize göre ödeme yapıyoruz. Bugüne kadar 7-8 fikri hayata geçirdik. Bunlardan biri olan ve Haluk Levent ile hayata geçirdiğimiz Samsun Galaxy A kampanyasıyla Mixx Awards’dan ödülle döndük. Bu yapıyla bundan sonra da bütün ödüllere ambargo koyacağımızı düşünüyoruz.”
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