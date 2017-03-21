Billur Tuz, tanıtıma yurtdışından başladı
Türkiye’de yılda 5,5 milyon ton tuz üretimi var. Tuz denince akla gelen ilk markalardan biri ise Billur Tuz. Reklam kampanyalarıyla bildiğimiz şirket, 2005 yılında Mermerler Grubu tarafından satın alındıktan sonra işlerine sessiz sedasız devam ediyordu. Ancak 2017 yılında tanıtıma ağırlık verme kararı alındı.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Billur Tuz Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Mermer, ilk olarak şubat ayında Avrupa pazarındaki Türkler için tanıtım çalışmalarına başladıklarını ifade ediyor.
Mermer, bu şekilde ihracatın üretimdeki payını yüzde 5’ten yüzde 30’a çıkarmak istediklerini dile getiriyor. Mutlu Mermer, Türkiye’de ise açıkhavayı kullanarak iletişim yapmaya başladıklarını anlatıyor.
Şirket yakın zamanda iletişimde dijitali ve radyoyu da kullanmayı planlıyor. Markanın bir başka hedefi ise yurtdışında şirket satın almak.
Avrupa’daki satılık tesisler için görüşmeler yaptıklarını söyleyen Mutlu Mermer, böyle bir yatırımı orta vadede yapacaklarını ifade ediyor.
2014’te Fora Zeytin’i bünyesine katan Mermerler Grubu’nun gıdanın başka alanlarında da şirket satın almak için görüşmeler yaptığını da söyleyelim.
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