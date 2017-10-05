Bir ajansın daha yönetiminde değişim oldu
Hatırlanacağı üzere, geçen ay Ogilvy İstanbul’da yönetim değişikliği olmuş, ajansın başına Emine Çubukçu gelmişti.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Geçen hafta ise Türkiye pazarında uzun bir geçmişe sahip olan ve son dönemde ciddi bir küçülme yaşayan McCANN Türkiye’den yönetim değişimi haberi geldi.
McCANN Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Bölgesi CEO’su Tarek Miknas, McCANN İstanbul’un yeni İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak göreve Melda Barkın’ın geldiğini açıkladı.
Miknas yaptığı açıklamada bu atamanın ajansın Türkiye pazarıyla ilgili hedeflerine ulaşma adına atılan ilk ve en önemli adım olarak gördüğünü de belirtti.
Çalıştığı ajansların değişim ve yenilenme süreçlerinin yönetilmesi ve bunların hayata geçirilmesinde önemli deneyimlere sahip olan Barkın, kariyeri boyunca Y&R İstanbul’da genel müdürlük ve Leo Burnett’te CEO’luk görevlerinin yanı sıra, 2015-2016 döneminde Reklamcılık Vakfı Başkanı olarak da görev yaptı.
Bakalım Barkın, McCANN’i eski günlerine döndürebilecek mi?
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