BKM, spor yatırımlarını artıracak mı?
Spora ilk yatırımını BKM Express markasıyla e-spor takımı Dark Passage’a 2016’da sponsor olarak yapan Bankalararası Kart Merkezi (BKM), spor sponsorluklarını sürdürmek niyetinde.
FATOŞ BOZKUŞ
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BKM Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Yazıcıoğlu, farklı spor dallarında sponsorluk yapmak istediklerini ve bu yönde görüşmelerinin sürdüğünü söylüyor. Kore ve Çin gibi ülkelerin başı çektiği e-spor ekosistemi Türkiye’de de hızlı büyüyor.
Şu anda e-sporun Türkiye’de futboldan sonra en çok seyirci çeken ikinci spor konumuna geldiği tahmin ediliyor. Bu nedenledir ki son iki yılda e-spora yatırım yapan şirket sayısında ciddi bir artış var. Kimi şirket liglere kimi şirket ise takımlara sponsor oluyor.
Daha çok teknoloji şirketlerinin ilgi gösterdiği e-spora son yıllarda FMCG otomotiv ve finans sektörü de yatırım yapmaya başladı.
BKM de büyüyen e-spor ekosistemine kayıtsız kalamayan kurumlardan biri. 2016 yılında BKM Express markasıyla e-spor kulübü Dark Passage’ın League of Legends takımına sponsor olan BKM, bu yıl sponsorluğunu genişletti ve kulübün tüm takımlarına sponsor oldu.
MARKA BİLİNİRLİĞİ ARTTI
BKM Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Yazıcıoğlu, BKM bünyesinde pek çok ürün ve marka olduğunu söylüyor. Yazıcıoğlu, mobil ödeme sistemi BKM Ekspress için e-sporun önemli bir iletişim platformu olduğunu dile getiriyor.
Bu platformu dönemsel değil uzun süreli kullanma niyetleri olduğunu ifade eden Yazıcıoğlu, bu sponsorlukla marka bilinirliğini artırdıklarını belirtiyor.
Gençlere ulaşmanın en doğru yollarından birinin e-spor olduğunu ifade eden Serkan Yazıcıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Elektronik sporlarda en büyük avantaj, tutkulu bir kitlenin karşınızda olması.
Desteğinizin sürekli olması en önemli nokta. Maddi yatırım yapmak yeterli sonuç almanızı beraberinde getirmiyor. Samimiyet de önemli. Biz farklı aktiviteler yapıyoruz. Yenilikçi olmak ve gençlerin hayatlarına dokunmak da sponsorluğun etkisini artırıyor.”
Serkan Yazıcıoğlu, önümüzdeki dönemde e-spora yaptıkları yatırımların süreceği bilgisini veriyor. Yazıcıoğlu, diğer markaları için de farklı branşlarda sponsorluklarının olabileceğinin, bunun için görüşmelerinin sürdüğünün altını çiziyor.
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