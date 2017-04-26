Boyner’in iyilik paketleri 25 bin ihtiyaç sahibine ulaştı
Boyner’in Haziran 2016’da başlattığı ‘Askıda İyilik’ projesi kapsamında yetişkin ve çocuklar için sembolik fiyatlarla satışa sunulan iyilik paketleri 25 binin üzerinde ihtiyaç sahibine ulaştı.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Boyner Pazarlama İletişimi Genel Müdür Yardımcısı Burcu Körpeağaç, haziran ayına kadar bu rakamın 35 bini bulmasını beklediklerini söylüyor. Boyner Grup’un amiral gemisi Boyner Büyük Mağazacılık, çok katlı mağazadan tek kategoride uzmanlaşmış konsept mağazalara kadar altı farklı konseptiyle Türkiye’nin 37 ilindeki 117 noktada hizmet veriyor.
Mart ayında ‘Haydi Boynerle’ sloganlı iletişim kampanyasına başlayan şirket iki reklamıyla mecralarda yer aldı. Happy People Project imzasını taşıyan bu kampanyanın üçüncü reklamı ise yolda. Şirket, güçlü taraflarını bu kampanyayla tüketicisine anlatmaya çalışıyor.
Boyner, Haziran 2016’da başladığı sosyal sorumluluk projesi ‘Askıda İyilik’ ile de dikkati çekiyor. Dünya Perakende Ödülleri’nden ‘Asistanım’ uygulamasıyla ‘En İyi Dijital Müşteri Deneyimi Girişimi’ kategorisinde ödülle döndüklerini hatırlatan Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. Pazarlama İletişimi Genel Müdür Yardımcısı Burcu Körpeağaç, ‘Yılın Sorumluluk Sahibi Perakendecisi’ kategorisinde ise ‘Askıda İyilik’ projesiyle finalistler arasına girmeyi başardıklarını söylüyor.
ATIK TOPLAMAKLA BAŞLADI
Burcu Körpeağaç, 2014 yılında başlattıkları ‘İyiliğe geri dönüş’ projesi kapsamında Lokman Hekim Sağlık Vakfı’na teknoloji ve kağıt atıklarını verdiklerini ve onların da bunu geri dönüştürdüğünü, bundan elde edilen gelirle de vakfın sağlık hizmeti ve sağlık bilimlerinde okuyan öğrencilere burs verdiğini anlatıyor.
Daha sonra müşterilerine çağrı yaparak tekstil atıklarını almaya başladıklarını dile getiren Körpeağaç, “2014 sonunda 72 ton atık topladık. Gelen tekstil atıklarını ayıklayıp temizledik. Giyilebilir olanları 3 bin kayıtlı haneye yolladık” diyor. Vakfa ve şirkete gelen talebin artmasıyla birlikte globalde olan ‘Askıda’ fikrini yöneticiler kendi işlerine uyarlama kararı alıyor. ‘Askıda iyilik’ projesi işte böyle ortaya çıkıyor.
Proje kapsamında yetişkin ve çocuklar için sembolik fiyatlarla satışa sunulan iyilik paketlerini, iyilik yapmak isteyenler satın alarak bağış yapıyor. Bu paketler 15-30 TL arasında değişiyor. Hazırlanan ‘İyilik Paketleri’ yetişkinler için alt ve üst parçalardan oluşurken; çocuklar için ise alt ve üst parçaların yanı sıra çorap ve şapka da içeriyor. Paket içeriği her sezona göre kadın, erkek ve çocuklar için revize ediliyor.
Burcu Körpeağaç, projenin başladığı günden bu yana 25 bini aşkın ihtiyaç sahibine iyilik paketlerinin ulaştırıldığını söylüyor. Körpeağaç, haziran ayına kadar iyilik paketlerini 10 binin üzerinde kişiye daha ulaştırmayı hedeflediklerinin altını çiziyor.
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