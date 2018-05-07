Bu yıl da 5 bin kadına internet eğitimi verecek
Türk Telekom’un geçen yıl başlattığı kadınlara yönelik internet eğitimleri bu yıl 24 ilde devam edecek. Bu yıl ek olarak satış ve telekomünikasyon eğitimleri de verilecek.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Bu eğitimlerin sonunda ise katılımcıların bir kısmına istihdam olanağı sağlanacak. Türk Telekom’un, internet teknolojisini ve mobil uygulamaları daha fazla kişiyle tanıştırmak ve temel internet kullanımını öğretmek üzere “Şimdi Senin Zamanın” mottosuyla kadınlara yönelik başlattığı teknoloji seferberliği ikinci yılına girdi.
Her ilde birbirinden farklı kişi ve gruplara internet eğitimi verilen seferberlik kapsamında Türkiye’yi dolaşan gezici eğitim tırında yaklaşık 5 bin katılımcıya doğrudan teknoloji eğitimi verilecek.
Bu yılki proje kapsamında toplam 24 ilde verilecek eğitimlerde katılımcılara interneti verimli kullanmanın yolları, sosyal medya, e-nabız, e-devlet gibi uygulamalar öğretilecek. Proje sonunda toplamda 20 bin kilometre yol yapılması hedefleniyor.
Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, e-nabız ve e-devlet uygulamalarının ilgiyle dinlendiği eğitimlerin 2 saat sürdüğünü ifade ediyor.
Bugüne kadar yaptıkları eğitimlere 80 yaşın üzerinde kadınların da katıldığını söyleyen Dursun, en çok ilgi olan şehrin ise Adıyaman olduğunu anlatıyor. Dursun, eğitim tırı sayısının önümüzdeki dönemde artırabileceğini de sözlerine ekliyor.
İSTİHDAM FIRSATI
Bu yıl eğitim tırlarındaki internet eğitimlerinin yanı sıra bölge ve il müdürlükleri binalarında da satış ve telekomünikasyon eğitimleri verilecek.
Bu eğitimlerin sonunda ise katılımcıların bir kısmına istihdam olanağı sağlanacak. Bu eğitimlerde başarılı olan 18-40 yaş arasındaki kadınlar, altı ilde şirketin satış teşkilatında istihdam edilecek.
Hakan Dursun, yakında hayata geçirmeyi planladıkları diğer sosyal sorumluluk çalışmalarından da bahsediyor. Türk Telekom’un ‘Telefon Kütüphanesi’ projesi kapsamında bugün kitap ve tablo betimlemelerinin sesli halinin bulunabildiğini anlatan Dursun, yakın zamanda ilaç pros-pektüslerinin de sesli halinin kütüphanede dinlenebileceğini söylüyor.
Dursun, ‘Sesli Adımlar’ projesini şehir hastanelerinde kullanılır hale getirmek için çalıştıklarını da dile getiriyor.
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