Büyüme getirecek stratejiler
112 yıllık geçmişe sahip olan Ariş Pırlanta, 16 doğrudan yatırım mağazası, altı franchise mağazası ve İstanbul’dan Erzurum’a, İzmir’den Bursa’ya 80 satış noktasıyla Türkiye’de pırlantalı mücevher pazarının önemli oyuncuları arasında yer alıyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Şirket 2018 yılını 50 milyon TL ciroyla kapatmaya hazırlanıyor. 2019’a ilişkin ise ciddi bir büyüme hedefi var. Ariş Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş, 2019’da yurtiçi ciro öngörülerinin 100 milyon TL olduğunu söylüyor.
Peki, bu nasıl olacak? Önümüzdeki yıl mağaza sayısında ciddi bir artış planlanıyor. Yurtiçinde 80 olan mağaza ve bayi sayısının 130’a çıkarılması hedefleniyor. Yurtdışında da mağazalaşma hızlanacak.
Bugün sadece Almanya’da mağazası olan şirket, birkaç yıl içinde yurtdışında 18 mağazaya ulaşacak. Şirketin İngiltere, ABD, Hollanda, Avusturya ve BAE’de mağaza açma niyeti var.
Bu yıl Çin pazarına girdiklerinden bahseden Kerim Güzeliş, bu ülkede 2 bin 200 satış noktasına sahip güçlü bir şirkete ürün satmaya başladıklarını aktarıyor. 2019’daki hızlı büyüme sadece mağazalaşma ile sağlanmayacak.
Fark yaratan ürün ve hizmetlerin yanında kişiselleştirilmiş bir yaklaşım sergileyeceklerini de aktaran Kerim Güzeliş, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “AR-GE yatırımları sonucu hazırladığımız koleksiyonlar arasında, pırlantanın daha büyük görünmesini sağlayan özel bir teknikle oluşturduğumuz Miracle, parmak izi altın üzerine uygulanarak kişisel mücevher haline getirilen ‘Parmak İzi’, doğada bulunan yaprakların dokusunun birebir işlendiği ‘Yaprak’ ve ‘Meleklerin Işığı’ gibi koleksiyonlarımız var. 2019 yılında da bize özel yeni koleksiyonların çalışmalarını sürdüreceğiz.”
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