Canbebe anneleri doğru bilgiye ulaştıracak
Türkiye’de doğan ve bugün Belçika merkezli Ontex Global’in çatısı altında büyüyen Canbebe, kurumsal sosyal sorumluluk projesi ‘Anneler ile Geleceğe’ projesini başlattı.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Proje, ayrıcalıkları kaldırmak misyonuyla her bebeğin kaliteli bebek bezi hakkı olduğu kadar her annenin de bebeğini büyütürken fizyolojik ve pedagojik gelişimle ilgili doğru bilgi sahibi olma hakkı olduğundan hareketle ortaya çıktı.
Anneler ile Geleceği projesi kapsamında çocuk gelişim uzmanı Özge Selçuk Bozkurt, bebek hemşiresi Esra Ertuğrul, beslenme uzmanı Yeşim Özden Gün’den oluşan uzman ekip yıl sonuna kadar dokuz ilde 14 farklı lokasyonda 14 bin anne ve anne adayı ile buluşmayı hedefliyor.
Proje ile bebeklere uyku rutini oluşturmaktan annenin emzirme dönemindeki beslenme programına, bebeklerde ek gıdaya geçiş dönemi ve oyunun bebeğin gelişimindeki etkisine kadar pek çok konu hakkında bilgilendirme yapılması hedefleniyor.
Ontex Türkiye Genel Müdürü Burak Kayhan, yakın zamanda internet sitelerini bir blog yapısına geçireceklerini ve annelere en fazla içerik üreten marka olmak için hareket edecekleri bilgisini de veriyor.
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