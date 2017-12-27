Chakra neden mağaza konseptini yeniledi?
2005 yılında yaratılan ve yüzde 100 Türk markası olan Chakra, Denizli’nin büyük sanayi kuruluşlarından Kocaer Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Kocaer Tekstil’e bağlı bir şirket.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Bambu odaklı koleksiyonlarıyla dikkati çeken marka yakın zamanda mağaza konseptinde değişikliğe gitti. Şirket, tekstilden dekorasyona, kozmetikten çocuk mobilyasına kadar pek çok ürünün olduğu life style markası olma hedefiyle daha büyük metrekarelerde mağazalar açmaya başladı.
Chakra Mağazacılık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Kocaer, yeni konseptteki ilk mağazayı Göktürk’te, ikinci mağazayı ise Acarkent’te açtıklarını söylüyor.
Bağdat Caddesi’ndeki mağazalarını yakın zamanda yeni kiraladıkları dört katlı bir binaya taşıyacaklarını ifade eden Kocaer, Zorlu AVM’de ise Carret & Barrel’ın boşalttığı mağazaya geçeceklerini belirtiyor.
Ali Rıza Kocaer, yedisi yurtdışında olmak üzere 45 mağazalarının olduğunu söylüyor. Ortadoğu’da master franchise vermeye hazırlandıklarını ve bu şekilde o bölgede hızla büyüyeceklerini belirten Kocaer, yurtiçinde de mağazalar açmayı sürdüreceklerini ifade ediyor.
Fonlardan ciddi teklifler aldıklarını sözlerine ekleyen Kocaer, yakın zamanda böyle bir ortaklık düşünmediklerini ancak ileride stratejik ortaklık yapabileceklerini anlatıyor.
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