Deichmann, yerelleşme adına neler yapıyor?
23 ülkede faaliyet gösteren ve Türkiye pazarına 2006 yılında giren Alman ayakkabı zinciri Deichmann, bugün 65 ilde bulunan 125 mağazasında bine yakın çalışanıyla hizmet veriyor. Şirket, geçen yıla kadar Türkiye pazarı için ayrı bir iletişim kampanyası yapmaktansa global kampanyaları kullanıyordu.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Ancak yerelleşme stratejisi doğrultusunda Türkiye’den bir ünlü kullanılarak yerel bir iletişim kampanyasına imza atıldı. Yabancı markaların en çok yaşadığı sorun markanın okunuşu. Deichmann da bunu en çok yaşayan markalardan biri.
Bu sorunu çözmek için dillere pelesenk olmuş bir şarkının cıngıl olarak kullanıldığı reklamda, markanın okunuşunun özellikle altı çiziliyor. Peki şu anda ikinci reklam filmiyle mecralara çıkan bu iletişim stratejisinin markaya geri dönüşü nasıl oldu? Bu soruyu markanın Türkiye pazarlama müdürü Özenç Doğan’a sordum.
2015’ten bu yana yerelleşmenin yanı sıra tüketiciye birebir dokundukları işler yaptıklarını söyleyen Doğan, hedeflerinin ulaşılabilir fiyatlı, hızlı moda markası algısı yaratmak olduğunu söylüyor.
Yapılan ilk reklam bir imaj kampanyası olsa da satışa da yansımaları olmuş durumda. Türk tüketicisinin alışveriş listesine girmek amacında olduklarını ifade eden Doğan, iletişime devam edeceklerini söylüyor.
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