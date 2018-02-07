Deneyimsel pazarlamayı odağımıza alacağız
26 markasıyla Türk halkına ulaşan Nestle Türkiye’de geçen yıl en hızlı büyüme kahve kategorisinde oldu.
Yıla Damak’ın yeni reklam kampanyasıyla başlayan şirket, tüketicilerle etkileşim halinde olacağı deneyimsel pazarlamayı da odağına aldı.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Nestle Türkiye’de 12 kategoride 26 markasıyla varlık gösteriyor. Kahveden suya, çikolatadan sağlıklı atıştırmalıklara kadar 800’e yakın ürünü bulunan şirketin en güçlü markalarından biri de Damak. Nestle de bu yıla başlangıcını Damak’la yapmayı tercih etti.
Ürünün en önemli özelliklerinden biri Türkiye’den dünyaya ihraç ediliyor olması. 85 yıllık bir maziye sahip olan markanın, bugüne kadar yapılan iletişiminde daha çok çikolata ve fıstığın uyumuna vurgu yapılıyordu. Ancak son kampanyayla duygular ön plana alındı.
Güzel anları taçlandıran ürün olarak konumlandırılmaya başlanan markanın bu kapsamda yaptığı ilk reklam filmini ise çeşitli mecralarda görmeye başladık.
Önceki hafta bir araya geldiğimiz Nestle Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Zeynep Sungu ile hem yeni kampanyayı hem de Nestle’nin iletişim stratejisini konuşma fırsatı bulduk.
Sungu, üç kısa hikayeden oluşan reklam filmiyle Damak’ın anları güzelleştiren ve hayatın her anına taşınan bir tat olduğunun altını çizdiklerini söylüyor.
Yeni reklam kampanyasını Damak’ın insanlarda bıraktığı izi ve hisleri göz önünde bulundurarak hazırladıklarını söyleyen Sungu, “Yoğun iş temposunun içinde, özlem duyulan ya da insanın kendisiyle baş başa kaldığı anlarda bir dokunuşun hayatı çok daha güzel bir hale getirebileceğini anlattık” diyor.
Nestle’nin dünyada 150 yılı aşkın süredir varlık gösterdiğini aktaran Sungu, beslenme, sağlık ve iyi yaşam şirketi olarak yaşam kalitesini artırmak ve daha sağlıklı bir geleceğe katkıda bulunmak için çalışmalarını yürüttüklerini belirtiyor.
Bu amaçla markanın 150’inci yılı olan 2016’da başlattıkları ve bu yıl devam edecekleri ‘İyi Beslen Mutlu Yaşa’ turuyla ilgili olarak da Sungu, “Beslenme alanındaki uzmanlığımızı Türkiye’deki herkesle paylaşmak için bu tanıtım turunu düzenliyoruz. Proje kapsamında 11 şehir dolaşıldı ve 150 bin kişiye ulaşıldı.
Bu yıl da buna devam edilecek” diye konuşuyor. Sungu, Nestle olarak bir süredir pazarlamada odak noktalarının deneyimsel pazarlama olduğunu ve bunun için de tüketicilerle mümkün olduğunca bir araya geldiklerini dile getiriyor.
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