Dikkat süremiz giderek kısalıyor
2020 yılında online trafiğin yüzde 82’sinin video olacağı söyleniyor. Sosyal platformların tamamında video alanları yaratıldı ve geliştirilmeye devam ediliyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Peki bugün bir videoya kaç dakika ayırdığımızı biliyor musunuz? 7-8 saniye… Evet, dikkat süremiz sadece bu kadar. Günde ortalama 5 bin adet reklama maruz kalan tüketicide bir etki yaratmak için markaların sadece bu kadar zamanı var.
Reklam sadece bir görselden ibaretse de şu iyi bilinmeli ki, bir görseli masa üstüreklam bir bilgisayarda 2,5 saniye, mobilde ise 1,7 saniye gibi kısa bir sürede geçiyoruz. Sosyal platformlar bu verilerden yola çıkarak yeni reklam modelleri oluşturuyorlar.
Şu günlerde reklamcılar arasında özellikle dijital reklamlarda logonun ne zaman gösterilmesi gerektiği
yönünde tartışmalar var. Kimi ilk açılışta logonun gösterilmesini savunsa da genel kanı 3 saniyeye kadar logonun gösterilmesi yönünde.
Üstelik dikkat seviyemizdeki süre kısıtı sadece reklamcıları da ilgilendirmiyor. 1980’li yıllarda 40 saniye olan şarkı introları, yani girişleri bile kısalmış durumda. Bugün şarkı girişleri 5-15 saniyeler arasına indi.
Twitter, her ne kadar karakter sayısını artırsa da yapılan araştırmalar 40-60 karakterli mesajların etkisinin daha çok olduğunu gösteriyor.
Büyük harfle yazmamak, tek hashtag kullanmak ve haftada maksimum dört tweet atmanın etkiyi artırdığı söyleniyor. Kısacası, yeni dünyada etki yaratmanın sırlarından biri de kısa sürede derdinizi anlatabilmek…
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