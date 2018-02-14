Dimes kahvaltıyı her yerde sahipleniyor
Yüzde 100 doğal ve sıkma ürünleriyle fark yaratmaya çalışan Dimes, en çok meyve suyu tüketilen öğün olan kahvaltıyı sahiplendi. Beşiktaş Kahvaltıcılar Sokağı’nı yenileyen şirket, dizi işbirlikleri ve sosyal medya entegrasyonlarıyla da dikkat çekiyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Türkiye’nin 1 milyon tonluk meyve suyu pazarında son yıllarda bir sıkışma söz konusu. Tüketicinin beklentisi yenilik ve doğallık. Markalar da bu kapsamda çalışmalar yaparak pazarı hareketlendirmeye çalışıyor.
2,5 yıldır ‘Hayata Başka Bak’ mottolu şemsiye marka iletişim çalışmasıyla dikkat çeken Dimes, yüzde 100 doğal ve sıkma ürünleriyle pazarda fark yaratmaya çalışıyor. Ocak ayında Dimes Sıkma için iletişime başlayan şirket dizi ve dijital entegrasyon çalışmalarıyla öne çıkıyor.
Ürün özellikleriyle meyve suyu pazarında ayrıştıklarını söyleyen Dimes Pazarlama Direktörü Duygu Süleymanoğlu, yaptıkları araştırmalarda meyve suyunun en çok kahvaltıda içildiğini görerek kahvaltıyı sahiplendiklerini anlatıyor.
Bu kapsamda 1,5 yıldır Beşiktaş Kahvaltıcılar Sokağı’nı yenilemek için çalıştıklarını belirten Süleymanoğlu, 21 kahvaltıcının olduğu sokağın geçen ay açıldığını söylüyor.
Beşiktaş Belediyesi’nin verilerine göre yılda 3 milyon kişinin kahvaltı yaptığı sokakta farklı etkinlikler yapmayı planlayan şirket, sokağın girişindeki duvarda da Dimes Sıkma’yı konumlandırdı.
Ufak Tefek Cinayetler isimli dizi ile içerik işbirliği yapan Dimes, bunu gerçek zamanlı sosyal medya entegrasyonu ile de zenginleştirdi.
Twitter’da ‘Hangi kahvaltı en özel?’ anketine 15 bin yanıt aldıklarını dile getiren Duygu Süleymanoğlu, dizi oyuncularının Beşiktaş Kahvaltıcılar Sokağı’nda yaptığı kahvaltı sahnesi sırasında ‘Kahvaltıyı nerede yaptılar?’ sorusuna cevap veren izleyicileri de ödüllendirdiklerini anlatıyor.
Süleymanoğlu, önümüzdeki dönemde dizide gösterilmeyen bir sahnenin Dimes’in sosyal medya hesaplarında gösterileceği bilgisini de veriyor.
Dimes, Yandex ile de işbirliği yapıyor. Duygu Süleymanoğlu, Yandex ile yaptıkları çalışmayı şöyle anlatıyor: “Sabah saat 08.159.30 arasında, E5 Anadolu-Avrupa güzergahı Altunizade Bağlantısı çevresinde gerçekleştirilen Dimes etkinliğinde, radyo kanallarından ve sosyal medya üzerinden yapılan duyuruları takip edip bu mevkide Yandex navigasyon üzerinde araç plakasını yazan kişilere, moto-kuryelerle kahvaltı paketi ve Dimes Sıkma Portakal Suyu hediye edildi.”
Dimes, yakında Foursquare ile de benzer bir işbirliği yapacak.
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