Doğrudan satışın yeni oyuncusu adını nasıl duyuracak?
Bugün küresel çapta bir ekonomi haline gelen doğrudan satışın büyüklüğü 182,5 milyar dolara ulaşmış durumda. Doğrudan satışın Türkiye’deki hacmi ise yaklaşık 2,5 milyar TL. 1,5 milyon kişinin çalıştığı bu sektöre en son giren oyunculardan biri de Vorwerk.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
135 yıl önce Almanya’da kurulan ve 80 ülkede faaliyet gösteren Vorwerk, geçen yılın sonunda Türkiye pazarına da giriş yaptı. Dünyada 3 milyar Euro büyüklüğüne sahip olan şirket, Türkiye’ye ilk olarak amiral ürünü olan ve 12 pişirme fonksiyonunu tek cihazda birleştiren Thermomix’i getirdi.
Türkiye’de internet, mağazacılık ve doğrudan satış olmak üzere üç kanaldan tüketiciye ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Vorwerk Türkiye Genel Müdürü Ebru Erkan Ayanoğlu, doğrudan satış kanalındaki tanıtım elemanı sayısını artırmak için çalışmalar yürüttüklerini anlatıyor.
Bugün 100’e yakın tanıtım çalışanı var. Yıl sonunda bu sayının 500’e çıkması hedefleniyor. Ayanoğlu, “Türkiye’de kısa vadede ağırlıklı olarak kadın satış danışmanlarından oluşan yaklaşık 10 bin kişilik bir doğrudan satış ağı kurmayı hedefliyoruz” diye konuşuyor.
Öncelikle İstanbul’da güçlü bir ağ ve marka bilinci oluşturma hedefinde olan şirket, bu yılın sonunda iki büyük ilde daha satış danışmanı ağı oluşturacak.
Bugün markayı ve ürünü duyurmak için satış danışmanlarının yanı sıra ‘influencer’lar ile yani sosyal medya fenomenleriyle çalıştıklarını dile getiren Ebru Erkan Ayanoğlu, önümüzdeki günlerde geleneksel mecralarda da iletişim yapmak istediklerini belirtiyor.
Ebru Erkan Ayanoğlu, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Satış danışmanına motive edici bir gelir, sürekli eğitim ve mesleki kariyer fırsatı vaat ediyoruz. Türkiye ile birlikte yeni ülkelerde de çok kanallı satış yönünde bir dönüşüm vizyonu benimsedik.
Daha önce Thermomix ile yazılmış binlerce tarif bulunuyor. Yaklaşık 30 binin üzerinde yemek tarifi Thermomix koleksiyonunda mevcut. 2018 yılında yayınlanmak üzere, Türkiye’de yaratılan tariflerle yeni yemek kitaplarımız da çıkacak.”
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